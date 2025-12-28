Gente

El susto que nadie esperaba: la angustia que vivieron Silvy Araujo y su bebé antes de conocer la verdad

Silvy Araujo vivió un gran susto con su bebé tras un falso diagnóstico médico

Redacción Gente
29 de diciembre de 2025, 2:28 a. m.
Silvy Araujo compartió con sus seguidores el susto que vivió con su bebé tras un falso diagnóstico médico.
Silvy Araujo compartió con sus seguidores el susto que vivió con su bebé tras un falso diagnóstico médico.

La influencer colombiana Silvy Araujo atravesó recientemente uno de los episodios más difíciles desde que confirmó su embarazo.

Lo que debía ser una cita médica llena de ilusión terminó convirtiéndose en un momento de profunda angustia, luego de recibir un resultado clínico que sugería un posible problema con la salud de su bebé.

La noticia, compartida posteriormente por la creadora de contenido, generó preocupación tanto en su entorno cercano como entre sus seguidores.

Silvy Araújo está embarazada: el emotivo video con el que la ‘influencer’ anunció la llegada de su primer hijo

Silvy Araujo embarazo: el falso diagnóstico que encendió las alarmas

Según relató Araujo, el susto ocurrió durante un examen en el que también esperaban conocer el sexo del bebé.

Sin embargo, la atención se desvió cuando los médicos les comunicaron un resultado preocupante que indicaba que algo no estaba bien.

La influencer describió esos momentos como “horribles”, al enfrentarse a la posibilidad de una complicación inesperada.

Días después, tras realizarse nuevas pruebas médicas más detalladas, los especialistas confirmaron que se había tratado de un resultado erróneo y que tanto ella como el bebé estaban en buen estado de salud, devolviéndole la tranquilidad a la familia.

Silvy ha estado hablando abiertamente de esta etapa en su vida, por lo que el susto no solo fue médico sino también emocional,

Esta información fue revelada inicialmente por Los 40 Colombia, medio que recogió su testimonio y aclaró que la alarma no pasó de ser un susto médico.

La influencer Silvy Araujo vivió momentos de angustia tras un resultado médico erróneo.
La influencer Silvy Araujo vivió momentos de angustia tras un resultado médico erróneo.

Salud del bebé y decisión de mantener reserva tras el susto

Luego de la experiencia, Silvy Araujo explicó que el episodio influyó directamente en la forma en que decidió manejar la exposición pública de su embarazo.

La influencer señaló que prefirió no apresurarse a compartir detalles como el género del bebé hasta tener absoluta certeza sobre su estado de salud, priorizando el bienestar emocional y la prudencia durante las primeras etapas de la gestación.

El caso también fue reseñado por Noticias RCN, que confirmó que la alarma fue descartada tras exámenes posteriores y destacó el mensaje de calma que Araujo envió a otras mujeres embarazadas que atraviesan situaciones similares.

“¿Falta de respeto?”: la foto de Jessica Cediel posando junto al ataúd de su padre que desató una ola de críticas

El relato de Silvy Araujo generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores se identificaron con la ansiedad que suelen provocar los controles médicos durante el embarazo.

Finalmente, la influencer cerró el episodio con un mensaje de alivio y agradecimiento, subrayando la importancia de verificar diagnósticos y de vivir el proceso con paciencia, luego de un susto que, por fortuna, no tuvo consecuencias mayores.

Noticias Destacadas