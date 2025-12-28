La influencer colombiana Silvy Araujo atravesó recientemente uno de los episodios más difíciles desde que confirmó su embarazo.

Lo que debía ser una cita médica llena de ilusión terminó convirtiéndose en un momento de profunda angustia, luego de recibir un resultado clínico que sugería un posible problema con la salud de su bebé.

La noticia, compartida posteriormente por la creadora de contenido, generó preocupación tanto en su entorno cercano como entre sus seguidores.

Silvy Araujo embarazo: el falso diagnóstico que encendió las alarmas

Según relató Araujo, el susto ocurrió durante un examen en el que también esperaban conocer el sexo del bebé.

Sin embargo, la atención se desvió cuando los médicos les comunicaron un resultado preocupante que indicaba que algo no estaba bien.

La influencer describió esos momentos como “horribles”, al enfrentarse a la posibilidad de una complicación inesperada.

Días después, tras realizarse nuevas pruebas médicas más detalladas, los especialistas confirmaron que se había tratado de un resultado erróneo y que tanto ella como el bebé estaban en buen estado de salud, devolviéndole la tranquilidad a la familia.

Silvy ha estado hablando abiertamente de esta etapa en su vida, por lo que el susto no solo fue médico sino también emocional,

Esta información fue revelada inicialmente por Los 40 Colombia, medio que recogió su testimonio y aclaró que la alarma no pasó de ser un susto médico.

La influencer Silvy Araujo vivió momentos de angustia tras un resultado médico erróneo. Foto: Instagram @silvyaraujo

Salud del bebé y decisión de mantener reserva tras el susto

Luego de la experiencia, Silvy Araujo explicó que el episodio influyó directamente en la forma en que decidió manejar la exposición pública de su embarazo.

La influencer señaló que prefirió no apresurarse a compartir detalles como el género del bebé hasta tener absoluta certeza sobre su estado de salud, priorizando el bienestar emocional y la prudencia durante las primeras etapas de la gestación.

El caso también fue reseñado por Noticias RCN, que confirmó que la alarma fue descartada tras exámenes posteriores y destacó el mensaje de calma que Araujo envió a otras mujeres embarazadas que atraviesan situaciones similares.

El relato de Silvy Araujo generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores se identificaron con la ansiedad que suelen provocar los controles médicos durante el embarazo.

Finalmente, la influencer cerró el episodio con un mensaje de alivio y agradecimiento, subrayando la importancia de verificar diagnósticos y de vivir el proceso con paciencia, luego de un susto que, por fortuna, no tuvo consecuencias mayores.