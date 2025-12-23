Silvy Araújo está embarazada: el emotivo video con el que la ‘influencer’ anunció la llegada de su primer hijo

La creadora de contenido digital más influyente del mundo fitness en Colombia, Silvy Araújo, sorprendió a sus más de tres millones de seguidores con la noticia más esperada: está embarazada.

Tras meses de especulaciones, la cartagenera compartió la alegría de su primer hijo junto a su esposo, Felipe Pino.

“¿Falta de respeto?”: la foto de Jessica Cediel posando junto al ataúd de su padre que desató una ola de críticas

La noticia se dio a conocer cuando Silvana Araújo publicó un video cinematográfico en su cuenta de Instagram y TikTok.

En las imágenes, se observa a la pareja compartiendo momentos íntimos, ecografías y la reacción de felicidad absoluta al enterarse de que su familia crece.

Bajo la descripción “Nuestro sueño creciendo”, Silvy dejó claro que este embarazo es el fruto de un deseo profundo que compartía con su esposo.

El anuncio llega apenas un año y medio después de su mediático matrimonio, consolidando una de las relaciones más queridas.

El regreso de los dioses: Christopher Nolan paraliza Hollywood con el tráiler de ‘La Odisea’; fecha de estreno y detalles

Es imposible hablar de este embarazo sin recordar el evento que paralizó a Cartagena en junio de 2024. La boda de Silvy Araújo y Andrés Felipe Pino fue catalogada como el evento del año.

Celebrada en la majestuosa Catedral de Santa Catalina de Alejandría, la recepción contó con la presencia de destacadas personalidades y una producción de lujo que se volvió tendencia global.

Desde entonces, los seguidores de la pareja han estado atentos a cada paso de su vida matrimonial.

Este anuncio es el cumplimiento de un proyecto de vida que la pareja venía construyendo desde su unión en el altar, destacando que el video publicado narra de forma cronológica parte de su historia de amor hasta este hito fundamental.

Aunque el video es un resumen estético y emocional, los detalles detrás de la noticia han comenzado a filtrarse.

La influencer habría compartido con su círculo cercano y en sus redes como vivió este proceso. La noticia llega en un momento de plenitud profesional para Araújo, quien ha logrado posicionar su plataforma de entrenamiento como una de las más exitosas de Latinoamérica.

@silvyaraujo Me hace mucha ilusión esta nueva etapa. Este es un video muy personal. Una noticia que guardé en silencio y que hoy sale del corazón. 🤍 ♬ sonido original - Silvyaraujo

En el clip, se puede apreciar la transparencia con la que Silvana suele tratar a su comunidad, mostrando no solo la felicidad, sino la vulnerabilidad de una madre primeriza.

Una trayectoria marcada por el éxito y la disciplina

Silvana Araújo no es solo una cara conocida en las redes; es un referente de disciplina. Con su contenido, ha transformado la vida de miles de personas a través del ejercicio.

Su relación con Felipe Pino, un reconocido estratega y empresario, ha sido el pilar que la ha acompañado en su expansión internacional.

A diferencia de otras figuras públicas envueltas en escándalos, Silvy ha mantenido una imagen orgánica y cercana, lo que explica por qué su publicación alcanzó millones de reproducciones en cuestión de minutos.

Las felicitaciones de colegas como Laura Barjum, Daniela Ospina, Martina la Peligrosa y otras celebridades no se han hecho esperar, inundando las redes de mensajes de felicitaciones y amor para el nuevo integrante de la familia, Pino Araújo.