El regreso de los dioses: Christopher Nolan paraliza Hollywood con el tráiler de ‘La Odisea’; fecha de estreno y detalles

El impresionante tráiler de ‘La odisea’ está generando gran expectativa y promete ser la película más ambiciosa de Christopher Nolan.

Valentina Rueda Rodríguez

23 de diciembre de 2025, 6:23 p. m.
La odisea: primeras imágenes de la mega obra de Nolan
La odisea: primeras imágenes de la mega obra de Nolan

Si pensaba que el cine estaba muriendo gracias al auge de las plataformas de streaming, la realidad es otra. Películas como ‘Avatar: Fuego y Cenizas’ y el próximo estreno de la ‘La Odisea’ llegaron para demostrarle a la audiencia que sigue valiendo la pena pagar una boleta y que hay películas que están hechas para verse en una pantalla grande sin ningún tipo de distracciones.

Tras el arrollador éxito de Oppenheimer, que consagró a Nolan en los Premios Óscar, el cineasta británico ha decidido abandonar la realidad histórica para sumergirse en las aguas del mito y la poesía griega. El lanzamiento del primer tráiler de ‘La Odisea’ no solo es una noticia cinematográfica; es el anuncio del evento cultural que definirá el 2026, llevando el poema épico de Homero a una escala nunca antes vista.

El 17 de julio de 2026 las salas de cine presenciarán un hito en las producciones mitológicas. Adaptar el viaje de Ulises es, quizás, el reto más grande en la carrera de un director que ya ha conquistado el espacio con la ganadora del Óscar a mejores efectos visuales Interstellar y los sueños con su obra Inception.

Este tráiler promete un “evento cinematográfico” sin precedentes, donde Nolan utiliza el viaje de regreso a Ítaca como el lienzo perfecto para explorar sus obsesiones recurrentes: el paso del tiempo, la fragilidad de la memoria y la lucha del ser humano.

La producción, que inició a principios de 2025, no ha escatimado en recursos, la cinta se está rodando íntegramente en formato IMAX 70 mm. Para lograrlo, se han utilizado cámaras desarrolladas exclusivamente para este proyecto, permitiendo capturar la inmensidad del Mediterráneo con una nitidez que busca que el espectador no solo vea la película, sino que “se sumerja” en ella.

Fiel a su estilo de evitar el uso excesivo de CGI (efectos digitales), Nolan ha trasladado a su equipo a locaciones geográficas extremas. Desde las costas de Grecia y Sicilia, hasta parajes remotos en Marruecos y Escocia, la producción busca una estética orgánica y visceral.

Fuentes cercanas a la industria sugieren que el presupuesto de la cinta supera los 250 millones de dólares, cifra justificada por la complejidad técnica y un elenco de primer nivel. Aunque el hermetismo es total, esta versión de ‘La Odisea’ se perfila como el gran acontecimiento de 2026, uniendo el rigor histórico con la narrativa no lineal que caracteriza al director.

El elenco digno de una obra mitológica

  • Matt Damon encabezará la película como Ulises, retomando su colaboración con Nolan tras Interstellar y Oppenheimer.
  • Anne Hathaway interpretará a Penélope, un personaje clave en el equilibrio emocional del relato.
  • Tom Holland dará vida a Telémaco, el hijo que apenas recuerda a su padre.
  • ZendayaCharlize TheronRobert PattinsonLupita Nyong’oJon BernthalElliot PageMia GothBenny Safdie o John Leguizamo completan un reparto tan amplio como diverso, en el que todavía no se han confirmado todos los personajes mitológicos que aparecerán en pantalla. Fuertes rumores apuntan a una nueva colaboración con Cillian Murphy para roles clave.

“Nolan quiere que La Odisea no se vea, sino que se experimente”, el inicio de la producción se dio en Italia, subrayando la misión de Nolan: cada escena busca replicar la majestuosidad de los textos de Homero bajo una óptica moderna.

¿Por qué esta película marcará un hito?

Para el público, Christopher representa la última frontera del cine que convoca masas sin perder la calidad artística. Con ‘La Odisea’, el director no solo compite contra la taquilla, sino contra la historia misma. Si con Oppenheimer exploró el fin del mundo, con este nuevo proyecto busca explorar el origen de nuestra narrativa.

La expectativa es máxima. El 2026 será, sin duda, el año en que el cine vuelva a mirar a los clásicos de la mano del director más influyente de nuestra era.

