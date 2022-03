Comediante Diego Camargo anunció lamentable noticia personal

Tras 17 años de matrimonio, la periodista Marta Isabel Beltrán y el comediante Diego Camargo no van más. Así lo reveló el humorista en entrevista con el programa La red, de Caracol Televisión.

De acuerdo con Camargo, fue él quien tomó la iniciativa de dar por terminada la relación hace pocos meses y dijo que no estaba arrepentido.

“Después de tanto tiempo uno se da cuenta que hay cosas que uno necesita cambiar. Empezar un nuevo proceso en la vida implica mucho terror, pero hay que seguir (...). Obviamente no es una cosa que uno diga todo está perfecto y de un momento a otro ya no. Esto son cosas de años, hubo peleas, discusiones, cosas en las que chocamos y otras en las que caminamos juntos. Nos volvimos amigos, socios, compañeros, un equipo… pero en algún momento nos volvimos más compañeros que pareja”, contó el comediante en entrevista con el citado programa.

De acuerdo con Camargo, él en algún momento ya le había manifestado a Marta Isabel Beltrán que era momento de que cada uno tomara caminos distintos, algo que sin duda fue “una noticia triste para todos, incluida mi hija”.

“Cuando te das cuenta que hay caminos en la vida que tienen que tomarse, no hay marcha atrás (...). Yo estoy tranquilo. Como todo el mundo siento tristeza, soledad muchas veces, extraño a Ana, mi hija, la posibilidad de levantarme y que ella esté ahí, de hacerle el desayuno en las mañanas, esas cosas se extrañan mucho… tengo la certeza de que es una decisión que tomé racionalmente y con mucha tranquilidad. En mi proceso tenía claro que no iba a haber marcha atrás”, agregó en La red.

Kimberly Reyes rompió el silencio

La modelo y actriz Kimberly Reyes y su ahora expareja Federico Severini eran una de las parejas más queridas por los colombianos y compartían constantemente sus viajes y su amor en redes sociales.

Sin embargo, desde hace varias semanas no se les veía juntos en redes y Reyes mostraba viajes con sus amigos y familiares, sin la presencia de su pareja.

Esto despertó los rumores de una posible separación pero, hasta el momento, ninguno de los dos había hablado al respecto.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue que la pareja no festejó el Año Nuevo juntos. En sus redes sociales, ambos postearon las respectivas celebraciones de festividades, uno lejos del otro.

Aunque ambos dieron la vuelta con la maleta, el clásico agüero para tener un año lleno de viajes, no lo hicieron juntos, como se aprecia en la siguiente publicación del medio Lo sé todo.

Finalmente, Reyes les puso punto final a los rumores y se sinceró con sus seguidores sobre su separación del empresario.

A través de la opción de preguntas de Instagram, uno de sus seguidores le cuestionó: “¿Te separaste?”, a lo que ella respondió afirmativamente.

Aunque no se extendió sobre los motivos por los cuales se separó, tras cinco años de matrimonio se limitó a afirmar que efectivamente ya no tienen una relación.

Los seguidores de Reyes le mostraron su apoyo, aunque muchos afirmaron que no hay que creer en todo lo que se ve en las redes sociales cuando las parejas muestran su idilio amoroso y parecen no estar tan felices como se piensa.

Esta no era la primera vez que circulaban rumores de haberse separado. De hecho, hace unos meses, la actriz también se mostró distante de Severini y les expresó a sus seguidores lo que estaba pasando.

“Es un tema de mi vida personal, no he dicho absolutamente nada, ni si sí o si no”, así inició respondiendo a la entrevista del programa de entretenimiento, y agregó: “Creo que estamos en un momento de algo como pareja que estamos trabajándolo y creo que eso solamente nos compete a nosotros. No hemos hecho participes a nuestra familia, ni a nuestros amigos, es algo en lo que estamos trabajando juntos”, explicó Reyes.