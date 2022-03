Windsor, el castillo elegido por la reina Isabel en reemplazo del palacio de Buckingham

Maluma lanza su primer perfume. Las duquesas de Sussex en problemas. El pasado cómico de Zelenski. Ed Sheeran fue demandado por su canción Shape of You.

La semana pasada marcó el final de una era para la monarquía británica. La reina Isabel, de 95 años, anunció que el palacio de Buckingham dejará de ser su residencia y se mudará de manera permanente al castillo de Windsor. Durante los últimos dos años estuvo recluida en el castillo de Berkshire, desde donde trabajó en forma remota debido a la pandemia. En Windsor recibió esta semana a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, su primera visita luego de conocerse que la monarca tenía covid.

La decisión de la mudanza se dio, en parte, porque el palacio de Buckingham está siendo sometido a renovaciones eléctricas y de plomería que durarán por lo menos cinco años más. De esa forma, Windsor le proveerá más tranquilidad y comodidad a la soberana. Aun así, Buckingham seguirá siendo la sede de la monarquía y se espera que durante la celebración de su jubileo, el 2 de junio, Isabel II salude a sus súbditos desde el balcón del palacio. También se supone que las residencias de Balmoral y Sandringham adquirirán mayor relevancia para ella en este momento.

Ícono de la moda

Juan Luis Londoño Arias, conocido por su nombre artístico Maluma, es un actor y cantante colombiano de pop, reguetón y trap latino. - Foto: getty images

El nombre de Maluma ha estado atado al mundo de la moda, especialmente desde que los diseñadores Dolce & Gabbana trabajaron en conjunto con el paisa en 2018. Desde entonces, el artista se ha convertido en un ícono de la moda, que colabora a menudo con las grandes casas de diseño en Europa y no tiene miedo de transgredir las normas, como lo muestra su último atuendo: usa un accesorio, la pañoleta, al estilo de Jackie Kennedy y la misma reina Isabel.

Este año ha marcado un salto importante, además, porque tras su participación en la película Marry Me, al lado de Jennifer López y Owen Wilson, lanzó su primera fragancia. El perfume lleva por nombre Royalty by Maluma, inspirado en la orquídea, la flor de su ciudad natal, Medellín. La fragancia viene con un eslogan: “Sé leal, sé respetuoso, sé real”, y contará con cuatro aromas. El artista, fuera de todo esto, se prepara para un tour de conciertos por Europa.

Las peleas de las Markle

Nació el 24 de noviembre de 1964. - Foto: getty images

Samantha Markle demandó a su hermana, la duquesa de Sussex. Según el portal norteamericano TMZ, reclamó que la esposa de Harry dijo mentiras durante la entrevista que le concedió a Oprah Winfrey hace un año. En esa oportunidad, la duquesa afirmó que provenía de un entorno familiar “muy difícil”, que era “hija única”, lo que serían mentiras. También habría dicho que, debido a su situación económica familiar, tuvo que trabajar muy duro para pagarse los estudios universitarios.

Samantha señala que fue su padre quien costeó la mayoría de los gastos de su educación en instituciones privadas. Meghan, además, aseguró durante la entrevista que llevaba 18 años sin ver a su hermana, algo que Samantha negó. Según la duquesa, su hermana se había cambiado el apellido a Markle al saber que ella se había comprometido con el príncipe Harry. Samantha pide más de 9.000 euros por daños y perjuicios. Hasta ahora, el único que se ha pronunciado es el abogado de la duquesa, quien aseveró que la demanda no tiene fundamento y que le darán “mínima atención, pues no merece más”.

Zelenski, viral

Volodímir Oleksándrovich Zelenski ​ es un licenciado en derecho, actor, comediante, guionista, productor, director y político ucraniano que ejerce desde el 20 de mayo de 2019 como el 6.º presidente de Ucrania. - Foto: redes sociales / getty images

Los videos antiguos que muestran a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, cuando era comediante han tenido un inusitado repunte ahora que se ha convertido en un héroe mundial al liderar la resistencia ante la invasión rusa a su país. Hay dos piezas muy comentadas: la parodia que hacen él y otro grupo de comediantes a la canción Single Ladies, de Beyoncé, en 2009. Se trata de un video en blanco y negro en el que aparece bailando en tacones y ropa interior. También se volvieron virales los videos de cuando participó en el programa de concurso Dancing with the Stars, en 2006.

Ambos han recibido muchos likes de gente que advierte el enorme contraste entre el dirigente que es hoy Zelenski y su pasado en el mundo del entretenimiento. Pero tal vez el producto más apetecido y bien acogido por la crítica es la serie Servant of the People, en el que él encarna a un profesor de historia que por accidente es elegido presidente de Ucrania. Fue el programa que lo lanzó a la vida política y que hoy muchos ven como un documento histórico que muestra el verdadero talante de este líder.

En Google

Google, LLC es una compañía principal subsidiaria de la estadounidense Alphabet cuya especialización son los productos y servicios relacionados con internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. - Foto: JUAN MANUEL VARGAS

Linda Patiño, comunicadora social de la Universidad de La Sabana y magíster en Datos y Visualización de la Universidad de La Rioja, en España, será la responsable de comunicaciones y relaciones públicas en Colombia de Google. Además de recibir el premio 25 Under 25, de la Internet Society, como una de las menores de 25 años del mundo en usar internet para el beneficio de la gente, fue nominada a los Premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS Prizes), de Naciones Unidas, por su trabajo en la visibilización de las mujeres en la tecnología.

Patiño es autora del libro ¿Qué diablos hacen los ‘influencers’?, y ha sido docente de la Universidad de La Sabana y el Politécnico Grancolombiano. “Mi aspiración es continuar construyendo puentes que acerquen la tecnología y sus beneficios a millones de colombianos”.

¿Copietas?

Edward Christopher Sheeran, más conocido como Ed Sheeran, es un músico y cantante británico.​ A corta edad, comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía y también aprendió a tocar la guitarra. - Foto: getty images

Ed Sheeran está demandado por plagio a causa de su canción Shape of You, éxito mundial en 2017. La parte en cuestión es un coro en el que dice “Oh my”, que repite varias veces y que, según Sami Chokri y Ross O’Donoghue, dos artistas poco conocidos, pertenece a una composición de ellos y que el artista británico habría robado. En el juicio, sin embargo, el cantante negó conocer esa canción y para su defensa argumentó que en aquella época él no tenía un teléfono inteligente, sino un celular “que no le permitía estar en redes sociales ni conectarse con lo que pasaba en la escena musical de aquel momento”.

El juicio, que tiene congeladas las regalías de la canción, ha contado con testigos que señalan que Sheeran siempre usa fragmentos de otras composiciones y no les da crédito. La prueba es que tuvo que conciliar por 5 millones de dólares en 2017 debido a un caso similar por los derechos de Photograph, que él habría copiado de Matt Cardle. Sheeran se defiende al decir que él es un compositor rápido y asegura que esas canciones forman parte de su proceso creativo.