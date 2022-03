“Me volví adicta”: la modelo Mara Cifuentes revela la droga que consume

La modelo trans Mara Cifuentes se dio a conocer gracias a un reality de Caracol de 2019 llamado La agencia donde además de demostrar sus dotes ante la cámara y sobre una pasarela, fue noticia luego de revelar en uno de los capítulos su transformación, de la que siempre ha dicho que se siente orgullosa.

Desde esa época, la hermosa mujer estuvo en foco de los medios y de quienes no se querían perder un momento de la vida de la modelo.

Justamente por ello, unas fuertes palabras de Cifuentes reveladas a través de sus redes sociales, dejaron preocupados a allegados y fanáticos de la mujer, pues ella, al sincerarse en modo de terapia, lo contó todo.

“Bueno chicos, para expresarme, es como una terapia para mí y esto me ayuda porque en verdad expresarme en frente de este celular, decir lo que me pasa y contar lo que me pasa me ayuda con la presión”, dijo en un primer momento.

Después indicó que le iba a contar a sus seguidores con sinceridad todo por lo que estaba pasando. En las publicaciones que después borró de su cuenta, contó cómo su expareja llamado Camilo Tocancipá la indujo a probar una droga sintética “él fue el que me ofreció tusi pero yo tomé la decisión y ahora estoy metida en un hueco del que no puedo salir”.

Para sus más de 1,2 millones de seguidores de la red, la modelo contó: “el tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro. No culpo a Camilo porque ya no me besaba”, escribió.

Igualmente, Cifuentes, publicó fotografías en las que se ve visiblemente perjudicada. “Estaba más flaca y la gente me lo decía todo el tiempo”.

También, señaló que su afección fue tal que un momento pensó en quitarse la vida y que incluso alguna vez fue a un evento con su novio de esa época y estaba bajo el efecto de las drogas. “Me rayé porque no había dormido en mucho tiempo. No era coherente con lo que decía y estaba muy drogada. Le pedí a Camilo que nos fuéramos para la casa y nos fuimos en un muy mal estado manejando su carro”.

Aseguró también que después de llegar a la casa con su pareja, ella seguía discutiendo y en un momento “vi el celular y reaccioné muy mal, hice un show y me quería tirar por el balcón del apartamento, pero Camilo me salvó”, precisó.

Cabe recordar que el año pasado, la modelo anunció que había tenido que ser intervenida en una clínica de reposo debido a una crisis de depresión y ansiedad, lo cual fue confirmado con esta publicación.

La modelo confirmó que Camilo Tocancipá, de quien había dicho anteriormente que solo era un amigo, en realidad fue su novio. Sobre esa relación dijo que fue “un poco tóxica durante cinco años” y agregó que ella “intentaba terminar varias veces, pero la verdad había muchos sentimientos, entonces siempre tendía a volver”.

“Yo había ya decidido terminar (...) porque me había dado cuenta de una gran mentira, una traición. Me fui para Cartagena a pasar rico, allí conocí a Alejandro (Betancourt). Tuvimos un ‘feeling’ gigante”, relató Mara Cifuentes, en esa ocasión, haciendo referencia a los inicios de otra relación que sostuvo y de la que también hizo parte Isabella Castiblanco.