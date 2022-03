Martina La Peligrosa se quemó el pelo cuando grababa un video para sus redes sociales

Mientras grababa un video para sus redes sociales, Martina La Peligrosa protagonizó un curioso momento que hizo “subir la temperatura” y compartió el resultado de su publicación tal y como quedó, burlándose de un error que, por fortuna, no pasó a mayores.

Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en un espacio donde millones de internautas comparten detalles de su vida, pasatiempos, talentos o, simplemente, aquello que les gusta. Sin embargo, en ocasiones, se ven tentados por la necesidad de simular que todo “siempre es perfecto”.

Esta tendencia ha motivado que en TikTok e Instagram se haga viral un audio que dice: “hay gente que graba y donde la cagó, lo borra. Yo no, a mí me vale madres. Si está gracioso, lo dejo. Y me sirve para recodarme que soy pendejo”. Estas palabras han sido aprovechadas por varios usuarios para publicar con orgullo sus errores y burlarse de sí mismos, sobreponiendo el audio a sus videos.

Precisamente, fue este el audio que usó Martina La Peligrosa para compartir con sus seguidores un “candente” momento que vivió cuando intentaba grabar un video para sus redes sociales.

En el video aparece la artista recostada en el suelo, luciendo un vestido rojo y junto a varias velas encendidas. Luego de llevar su mano hacia su cabello, este se acercó demasiado al fuego, dando un buen susto a la intérprete de Báilame.

La publicación fue compartida mediante un reel en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2,3 millones de seguidores. Los internautas vieron cómo, en menos de un segundo, una pequeña llama consumió parte del cabello de Martina La Peligrosa. Afortunadamente, el daño no fue mayor y la situación pasó a ser una divertida anécdota.

“This girl is on fire”

La publicación de Martina La Peligrosa acumula más de 11.500 ‘Me gusta’ y cientos de comentarios. Por supuesto, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para hacer bromas al respecto y reaccionar con humor ante la experiencia de la artista.

Uno de sus seguidores comentó “this girl is on fire” (esta chica está que arde), en referencia al éxito de Alicia Keys Girl on fire. Así mismo, varios seguidores se manifestaron en la sección de comentarios y dedicaron algunas palabras para Martina.

“No puedo parar de reírme”, comentó @lindaamore7, mientras que la reconocida actriz Paola Turbay dijo: “eres demasiado”.

“Carajo, niña, cómo te íbamos a decir, si la vela hablara dijera: ‘eche pa’ ya ombe’”, escribió @p_paolapaola. “¡Eres tan tú! Tan inspiradora”, dijo @luisa_avila_7.

“Aquí tenemos la antorcha humana, interpretada por Martina”, escribió otro de sus seguidores.

Respondió a quienes la critican por sus tatuajes

Recientemente, Martina La Peligrosa publicó otro video en su cuenta de Instagram, esta vez en respuesta a los haters que la critican por tatuarse. Mientras comía una manzana, la artista también exhibía sus brazos y abdomen, partes de su cuerpo en las que luce con orgullo varios tatuajes.

En la descripción del reel, la intérprete de Peligrosa citó el hashtag #meimportaunjopo, mientras que en el video respondía con risas a la frase “no deberías tatuarte más”.

La publicación cuenta con más de 65.000 ‘Me gusta’ y varios internautas comentaron para apoyar a la artista.

“Yo amo tus tatuajes, son hermosos”, escribió @missmon.corona_. Por su parte, @valenttina505 dijo: “Ya quisiera yo estar como tú”.