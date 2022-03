Rubén Blades sacó sus rimas y se refirió a polémica entre J Balvin y Residente

La polémica entre Residente y J Balvin sigue dando de qué hablar en el entorno musical. Esta vez el turno fue para el artista panameño Rubén Blades, quien hizo gala de su talento y demostró que la salsa no es su único fuerte.

Residente ha considerado a Blades como todo un mentor. De hecho, en el polémico rap dirigido a J Balvin lo citó en uno de sus versos diciendo: “lo que dijo Rubén, el Residente lo sostiene, aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene, los camaleone’ velan por su propio ombligo, se hacen pana’ hasta de sus enemigo’, nada más con el testigo”.

Dado que su nombre fue citado en la polémica, Blades decidió pronunciarse en el mismo estilo, no al son del piano, las trompetas o la percusión salsera, sino acompañado de un beat de Hip Hop.

En el video, que dura 54 segundos, comienza diciendo: “Mi nombre ha aparecido en redes sociales y en diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario”, en relación a los cruces que han tenido Residente y J Balvin desde hace varios meses y que estalló luego de que el reguetonero paisa pidiera boicotear los Grammy Latinos al considerar que “no han tenido en cuenta a los artistas urbanos”.

“(...) que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René, porque lo quiero como hermano, a veces la rabia a mis razones ronca. Me digo: ‘Rubencito, águilas no cazan moscas’, pues amor y cariño es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor. Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, que el oro jamás compra a quien su hermano vende”, continuó rapeando Rubén Blades.

El rap del salsero ya suma más de 343.000 reproducciones en Instagram y concluyó con una particular invitación dividida en dos partes: calmar la polémica y escuchar su más reciente álbum.

“Al ánimo caldeado sugiero darle fin, cálmese escuchando el álbum de año Salswing”, finalizó Rubén Blades.

Varios internautas respondieron positivamente a la intervención de Rubén Blades. Esto dicen algunos de los comentarios destacados: “El maestro de maestro ya habló. Águila no casa mosca, nojoda”, “se la comió maestro”, “el maestro le entra a todo”, “ponle un dembow a Rubén Blades para que vea cómo parte la pista, maestro”, “un rey salió al patio a aclarar que él sí presta atención a todas las cosas que pasan a su alrededor”.

Otros usuarios de la red social reconocieron cómo el artista panameño supo aprovechar la polémica entre Residente y J Balvin, no solo para enviarles un mensaje sino también para promover su propia música: “Demasiada escuela en esas líneas. Respeto, Rubén, además, aprovechaste el escándalo perfecto. Atento a Salswing este año”, “esta tiradera está tan rentable que hasta Rubén Blades salió a rapear”, “Rubén sí sabe para que es el negocio, socio, esto es una industria y Salswing es una joya (...)”, reseñan otros comentarios.

“Su ego fue lastimado”: mujer tendría que ver en pelea entre J Balvin y Residente

Alex Taylor, reconocido productor musical dominicano, señaló que los problemas personales que tiene Residente con J Balvin se deben principalmente a una mujer, puesto que el colombiano, supuestamente, no quiso hacer una colaboración con su hermana.

“No quiso colaborar musicalmente con la hermana de René y él encontró una oportunidad de pelear con J Balvin. Eso lo lleva a que su ego haya sido lastimado y se siente en la postura de poder enterrarlo”, precisó en Alofoke Radio.

El dominicano, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que el cantante boricua siempre ha sido bastante incoherente en su discurso. Incluso, señaló que no se ha pronunciado con respecto al conflicto en Ucrania porque es “comunista”.

“Ahora en este momento hay una guerra en Ucrania, pero él no se pronuncia porque el que invade es el comunismo, liderado por Rusia. Residente se beneficia del capitalismo, pero dice que es lo peor que hay”, concluyó Taylor.

Frente a la controversia que se generó en las redes sociales, el puertorriqueño reveló por que decidió escribirle esa canción al reguetonero antioqueño y aseguró que todo empezó después de la discusión que tuvieron por los Grammy, donde homenajearon a Rubén Blades.

Residente puntualizó que lo que más le molestó es que J Balvin le haya sacado provechó a esa pelea y lanzara las populares camisetas de perros calientes, ya que habían quedado en que no iban a volver a tocar el tema.

“Le escribí baja la foto por favor y no me contesta. Me llamó a las 5 horas después de que la foto se hizo viral y dije se la jugó cabrón, se la doy, pero puerco. Yo estaba bien encabronado y después siguió haciéndose el canchero”, agregó.