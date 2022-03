Video | “Su ego fue lastimado”: mujer tendría que ver en pelea entre J Balvin y Residente

Residente, cuyo nombre real es René Pérez Joglar, se convirtió en tendencia la semana pasada en las diferentes redes sociales después de publicar su nuevo tema musical, en el que ataca una vez más a J Balvin.

“Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen. Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental”, señaló en la canción.

Cabe resaltar que el puertorriqueño y el paisa tenían, hasta hace un par de meses, una gran amistad, relación que se fracturó inicialmente por las conocidas opiniones opuestas sobre el paro nacional en Colombia durante 2021.

Igualmente, su vínculo se terminó de romper debido a un roce que tuvieron por un trino del antioqueño en el que les solicitó a los reguetoneros no asistir a la premiación de los Latin Grammy por las “pocas nominaciones que tenía el género urbano”.

Alex Taylor, reconocido productor musical dominicano, señaló que los problemas personales que tiene Residente con J Balvin se deben principalmente a una mujer, puesto que el colombiano no quiso supuestamente hacer una colaboración con su hermana.

“No quiso colaborar musicalmente con la hermana de René y él encontró una oportunidad de pelear con J Balvin. Eso lo lleva a que su ego haya sido lastimado y se siente en la postura de poder enterrarlo”, precisó en Alofoke Radio.

El dominicano, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que el cantante boricua siempre ha sido bastante incoherente en su discurso. Incluso, señaló que no se ha pronunciado con respecto al conflicto en Ucrania porque es “comunista”.

“Ahora en este momento hay una guerra en Ucrania, pero él no se pronuncia porque el que invade es el comunismo, liderado por Rusia. Residente se beneficia del capitalismo, pero dice que es lo peor que hay”, concluyó Taylor.

Frente a la controversia que se generó en las redes sociales, el puertorriqueño reveló por que decidió escribirle esa canción al reguetonero antioqueño y aseguró que todo empezó después de la discusión que tuvieron por los Grammy, donde homenajearon a Rubén Blades.

Residente puntualizó que lo que más le molestó es que J Balvin le haya sacado provechó a esa pelea y lanzara las populares camisetas de perros calientes, ya que habían quedado en que no iban a volver a tocar el tema.

“Le escribí baja la foto por favor y no me contesta. Me llamó a las 5 horas después de que la foto se hizo viral y dije se la jugó cabrón, se la doy, pero puerco. Yo estaba bien encabronado y después siguió haciéndose el canchero”, agregó.

Luego, concluyó: “El papá comentó por ahí algo de los genios, cómo va a ser un genio un tipo que pone a dos mujeres con cadenas y no puede distinguir que eso es una estupidez en estos tiempos, hay que ser estúpido”.

La canción de Residente está dividida en tres capítulos y se centra en las carencias artísticas que tiene supuestamente el cantante colombiano. Asimismo, muestra las diferencias que existen en la actualidad entre los dos cantantes.