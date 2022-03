La Liendra mostró chat privado con Residente; le respondió por defender a J Balvin

Residente, cuyo nombre real es René Pérez Joglar, se convirtió en tendencia la semana pasada en las diferentes redes sociales después de publicar su nuevo tema musical, en el que ataca una vez más a J Balvin.

“Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen. Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hotdog sin ketchup ni pan”, señaló en la segunda parte de la canción.

Ante la controversia que se generó en redes sociales, La Liendra compartió en Instagram su opinión sobre este tema y compuso algunas rimas para recrear humorísticamente el tema del artista puertorriqueño, que recibió varias críticas.

El influenciador, pese a que es admirador de su música y de muchas de sus ideas, puntualizó que Residente no tenía la necesidad de tirarle tanto odio al reguetonero antioqueño.

“Muy bien Residente en esta canción, increíble la lírica y la letra. Sin embargo, siento que no había necesidad de tirarle tanto odio a J Balvin, sobre todo en este momento que su mamá está enferma”, enfatizó La Liendra.

El quindiano, de igual manera, aprovechó este fin de semana para mostrarles a sus seguidores la última conversación que tuvo con el cantante boricua, en la que le respondió por la grabación que publicó para defender a J Balvin.

Mediante las historias de Instagram, el creador de contenidos realizó una dinámica y publicó el chat privado. Asimismo, compartió la charla que sostuvo recientemente con el reguetonero antioqueño.

“Residente me respondió, yo le conté que había hecho una tiradera. Muy bacano me respondió y me dijo que él me ayudaba si necesitaba algo para aprender a escribir y mejorar. ¡Increíble! Gracias. Yo desearía escribir como ese man”, manifestó inicialmente.

Luego, concluyó: “Con ellos dos voy a decir algo: no me voy a poner de parte de ninguno. Los voy a disfrutar, cada uno tiene un talento diferente y es el mejor en lo que hace. Eso se respeta”.

Historias de La Liendra - Foto: Instagram: La Liendra

Además de La Liendra, el artista colombiano recibió el apoyo de los cantantes Sebastián Yatra, Ricardo Montaner y Marbelle, mientras que el español Alejandro Sanz mostró su respaldo a René Pérez Joglar.

“Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor, no incitemos a la violencia. Más respeto, algo de humanidad”, puntualizó Yatra en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe resaltar que el puertorriqueño y el paisa tenían, hasta hace un par de meses, una gran amistad, relación que se fracturó inicialmente por las conocidas opiniones opuestas sobre el paro nacional en Colombia durante 2021.

No obstante, su vínculo se terminó de romper específicamente debido a un roce que tuvieron por un trino de J Balvin en el que les solicitó a los reguetoneros no asistir a la premiación de los Latin Grammy por las “pocas nominaciones que tenía el género urbano”.

La canción de Residente finalmente está dividida en tres capítulos y se centra en las carencias artísticas que tiene supuestamente el cantante colombiano. Asimismo, muestra las diferencias que existen en la actualidad entre los dos artistas.