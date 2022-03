Con un retuit, Uribe apoya a J Balvin en medio de la polémica con Residente

Luego de que este jueves Residente publicara una nueva canción en la que atacaba directamente al cantante colombiano, las redes sociales explotaron generando una “guerra” de trinos entre los simpatizantes del puertorriqueño y los de J. Balvin.

Y aunque Álvaro Uribe Vélez no escribió nada acerca del tema musical, sí compartió un trino de Alessandro Marchetti, otro usuario de Twitter, quien asegura que al cantante colombiano “se la montaron porque como artista se atrevió a no ser de izquierda y a disentir del progresismo más asfixiante”.

A J Balvin veo que se la montaron porque como artista se atrevió a no ser de izquierdas y a disentir del progresismo más asfixiante 🤔 — Alessandro Marchetti🇺🇦 (@alemarchetti91) March 4, 2022

Como era de esperarse, el tuit original causó bastante polémica en la red social del pajarito azul, en la que los usuarios atacan a Residente o a Balvin, dependiendo de su preferencia personal. Mientras los defensores de Balvin dicen que Residente apoyó la dictadura de Venezuela, los defensores del puertorriqueño dicen que el cantante paisa se mantuvo completamente ajeno a las protestas en Colombia en el año 2021.

Ya en 2018, el exitoso cantante colombiano había mostrado su simpatía por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando en una entrevista en Semana TV, Vicky Dávila le preguntó por su opinión sobre el exmandatario, a lo que el antioqueño respondió que le parecía un “bacán”.

Y en el caso completamente opuesto, el excantante de Calle 13 había hecho publico varias veces sus comentarios en contra del gobierno de Uribe, incluso en 2018 fue presentador de los premios MTV y causó bastante polémica al asistir vistiendo una camiseta que decía: Uribe Paramilitar. Lo que despertó mucha indignación desde el gobierno en su momento y también en los seguidores del expresidente de Colombia, que aún hoy asocian a Residente con un simpatizante de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

¿Por qué la polémica entre Residente y Balvin?

En la antesala de los Premios Grammy de 2021, el cantante colombiano criticó a los premios, ya que en su opinión no le dan el reconocimiento que se merece al género urbano. En ese momento, invitó a los demás artistas del género a hacer un boicot y no asistir a la premiación. A lo que Residente respondió indignado diciendo que Balvin se quejaba de los premios porque no hacía, según él, música de calidad para ser merecedor de un premio. Y que, además, eran unos premios homenaje a Rubén Blades, por lo que el artista colombiano tendría que respetar la ceremonia ya programada.

Luego de esta discusión bastante conocida en el medio del entretenimiento y en particular en el mundo del reguetón, Residente accedió a hacer una canción producida por BZRP, un reconocido productor argentino que se ha hecho viral en internet a través de su canal de YouTube, invitando a reconocidos cantantes a los que les produce una canción y estos la presentan desde la naturalidad del estudio casero del productor.

En esta sección de BZRP con Residente se estrenó lo que es conocido en el reguetón como una “tiradera”. El puertorriqueño le apuntó a J. Balvin y lo acusó de no escribir sus canciones, de no tener talento, de ganar dinero fingiendo enfermedades, de racismo, entre otras muchas cosas que generaron la indignación de unos y el apoyo de otros, como cada que se presenta una de estas polémicas en las redes sociales.