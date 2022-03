“Más respeto, algo de humanidad”: Sebastián Yatra defiende a J Balvin

Luego de que el rapero y productor de música urbana René Pérez, conocido como Residente, hablara sobre su nueva canción a través de su cuenta de Instagram, afirmando que había dedicado un “par de líneas a un pendejo ahí del género urbano”, se conoció, luego del lanzamiento de la canción, que el mensaje del productor puertorriqueño estaría dirigido al cantante colombiano J Balvin.

René lanzó una nueva producción en colaboración con Bizarrap, conocido como BZRP en las Bzrp Music Sessions, esta vez en su edición #49, que es un formato donde el argentino comparte estudio y produce a diferentes artistas.

Este hecho ha causado indignación en el mundo de la música, en especial en cantantes y artistas colombianos que han salido en defensa de Balvin. Uno de los artistas que ha dado su opinión frente al tema es el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien por medio de su cuenta de Twitter salió en defensa del artista antioqueño y aprovechó para hacerle una exigencia al cantante puertorriqueño. “Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor no incitemos a la violencia. Más respeto, algo de humanidad”, escribió Yatra.

Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor no incitemos a la violencia. Más respeto… algo de humanidad. — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) March 3, 2022

La canción, que se compone de diferentes capítulos, dedica el segundo episodio a la “industria de la fama”, hablando sobre las carencias de algunos artistas, los cuales no escribirían sus propias canciones. “Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen”, afirma René Pérez en su nueva canción, y agrega que las peleas o discusiones entre él y los “artistas” no se resuelven por redes sociales, sino demostrando el talento de cada uno a través de la música.

Sin embargo, la pulla directa que hace Residente a Balvin es justamente entrando al tercer capítulo, cuando le pregunta a su productor si le gusta la canción, pero este le responde que si le “tira a Balvin” puede ser que le guste, a lo que René responde: “No, a Balvin no, cabrón, es un bobolón, ese cabrón... bueno”, dejando claro que la canción se dirige al colombiano.

Desde ahí, el puertorriqueño comienza afirmando que se va a “rebajar a un bobolón”, refiriéndose a Balvin y calificándolo como una “copia”, un cobarde “sin huevos”, para luego recordar la discusión que tuvieron en medio del marco del paro nacional de 2021, en el que Residente envió un mensaje de apoyo a Colombia, mientras que el cantante paisa se abstuvo de comentar sobre la situación en un principio.

“Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental; tú eres más falso que un ‘hotdog’ sin kétchup ni pan”, expresó René contra Balvin, haciendo referencia también a los comentarios que hizo en septiembre de 2021, cuando se refirió a la música del colombiano como “un carrito de perros calientes”. Sin embargo, continúa su crítica recordando la polémica que llevó a Balvin a bajar uno de sus videos musicales de YouTube, en el que aparecen mujeres afro con collares de perro.

“En tu arcoíris de colores no existe el color marrón”, afirmó René, asegurando que Balvin era “racista”, y que este ni siquiera se había dado cuenta, además de agregar que en algún momento debía rendirles cuentas a otros artistas del género que son de otras razas y que, según Residente, habrían llegado lejos debido a su trabajo.

“Josesito, no tiene’ calle, por eso tiene’ los nudillo’ blandito’”, “Pendejo mentiroso, se hace el espiritual, usando la salud mental pa’ vender un documental”, “El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube foto’ de Ghandi rezando”, son algunas de las frases que contiene la canción.

Cabe resaltar que el puertorriqueño y el paisa tenían, hasta hace un par de meses, una gran amistad, relación que se fracturó, entre otros, por las conocidas opiniones opuestas sobre el paro nacional en Colombia durante el 2021, pero específicamente debido a un roce generado entre los cantantes por un tuit de Balvin en el que solicitó no asistir a la premiación de los Latin Grammy edición 2021 por las “pocas nominaciones al género urbano”.