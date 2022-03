¿J Balvin le tiene envidia a Bad Bunny? Esto asegura Residente

Luego de la polémica que sacudió el mundo del reguetón y las redes sociales en la última semana, esto debido a que René Pérez, más conocido como Residente, lanzó una canción en contra de J Balvin, el rapero puertorriqueño dio una entrevista en MoluscoTV, un canal de YouTube, en el reveló detalles de las razones que inspiraron la “tiradera” contra el colombiano.

En dicha entrevista, René habló de todo, pero especialmente “tiró” varios comentarios en contra de J Balvin, entre los que se destacó uno que tenía como protagonista a la estrella del momento: Bad Bunny.

Según Residente, él sí es un amigo cercano del puertorriqueño y celebra el éxito que está teniendo, mientras que el reguetonero antioqueño solamente mira por negocio y envidia lo que está consiguiendo “el conejo malo”.

“Él (Bad Bunny) no me debe nada y cuando él hace cosas por mí yo no le debo nada, yo no voy por negocio, yo me siento contento yendo y viéndolo triunfar, pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabr*n le tiene una envidia enorme”, afirmó Residente.

Bad Bunny se ha mostrado cercano a los dos artistas en diferentes momentos de su carrera. - Foto: Tomada de Instagram

Además de asegurar que el colombiano envidia al reguetonero del momento (que lideró todas las listas de música en español en 2021), René mostró inmensa admiración por su compatriota, expresando que se merece el éxito que tiene en plataformas digitales y conciertos que ha vendido para este año en Estados Unidos y Latinoamérica y que va a pasar mucho tiempo para que haya otro artista que llegue a su nivel.

“Benito está haciendo historia, por eso yo lo respeto, yo me alegro por el éxito que tiene, cuando empezó a hacer estadios dije ‘Qué cabr*n’, sus números van acorde con los de sus boletos, él lleva varios años haciendo historia y no va a llegar nadie más en mil años luz o en esta época”, aseguró el puertorriqueño en la entrevista.

La entrevista en el canal de YouTube, MoluscoTV, se ha hecho en muy popular en redes sociales y entre los amantes de la música urbana, ya que es un canal referente del género en el cual se entrevistan a sus máximos exponentes y que cuenta con gran credibilidad en la escena musical.

En cuanto a los motivos de la “tiradera” en contra del colombiano, el rapero ex-Calle 13 aseguró que hay muchos aspectos que la gente desconoce de Balvin.

“La primera vez que J Balvin me conoció empezó a burlarse de mí, porque no ‘tenía hits en Spotify’. Estaba hablando con Daddy Yankee y después de eso no dije nada. Después sucedió su boicot a los Latin Grammy Awards, lo de los videos y fue que subí mi video”, dijo Residente en MoluscoTV.

Uno de los argumentos más fuertes que el rapero puertorriqueño expresó en contra del modelo artístico de Balvin es que “el negocio nunca puede ser más importante que el arte” y que hay que dejar otro camino a la vista para los nuevos artistas que llegan al género, para que vean que pueden ser exitosos también con el arte y que por eso existen premios como los Grammy para que se les reconozca su talento, independiente de los comerciales que puedan llegar a ser.