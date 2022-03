“Por mi madre Santa que recé por su mamá”: Residente sobre estado de salud de la mamá de Balvin

No para la polémica luego de que que el rapero y productor de música urbana René Pérez, conocido como Residente, hablara sobre su nueva canción a través de su cuenta de Instagram, afirmando que había dedicado un “par de líneas a un pendejo ahí del género urbano”.

Además, a dos días del lanzamiento oficial de la nueva canción del cantautor puertorriqueño, conocido en el mundo musical como Residente, este respondió a sus detractores por dedicar varias líneas de su rap, en el que critica duramente al reguetonero paisa J Balvin.

Dentro de las críticas arremetidas contra Pérez, se encuentra el sacar la canción en medio del delicado estado de salud de la mamá de Balvin. A lo que contestó inmediatamente que que rezó por Alba Mery Balvin, quien está internada en una clínica de Medellín debido a complicaciones relacionadas con la covid-19.

Incluso, desde la comodidad de su vivienda en Estados Unidos, Pérez reveló que justo cuando él preparaba el lanzamiento de la canción, Balvin comenzó a publicar historias de su mamá enferma de covid-19, y allí paró toda su producción.

“Le dije a mi familia: vamos a rezar por su mamá. Por mi madre Santa que recé por su mamá”, confesó Residente en conversación con el programa Famosos hasta la z, y que fue transmitida en un LIVE este sábado 5 de marzo.

Por otro lado ante la pregunta del entrevistador ”¿la rencilla viene desde antes, desde lo que Balvin hizo el boicot con los Latin Gramys?”, el puertorriqueño contestó que sí, efectivamente la polémica entre ambos viene desde ese momento. “El chamaco se metió al río, metiéndole los dedos en el ojo a un cocodrilo”, dijo con ironía, a la vez que sostuvo que habló con Balvin sobre ese desacuerdo, pero que no pudieron resolver sus diferencias.

René Pérez explicó que hay formas de decir las cosas en la industria musical, no solo cuando alguien está en el género urbano, sino cuando se hace arte.

“Yo no le estoy haciendo una canción a gente súper exitosa. A Camilo le va súper bien y yo no le estoy haciendo una canción a él. Me alegro por la gente que hace su trabajo artístico que tiene éxito, eso me contenta. Lo que está jodido es cuando alguien que no tiene creatividad, que compra todo con el dinero, se burla de los que no están en su lugar”, apuntó el ganador de 27 premios Grammy Latino.

Residente reflexionó sobre el poder que tienen los artistas para tomar decisiones, de cómo quieren hacer las cosas. Lo malo, según él, es cómo se utiliza ese poder para enaltecerse como persona o si es para abrirles camino a otros artistas para que crezcan también.

También confesó sentirse feliz con lo que ha logrado en su carrera artística, y reconoció que con su nueva canción está interpretando una molestia. “La tiradera es el único momento en que yo me puedo sentir molesto y divertirme al mismo tiempo, eso lo da el poder escribir algo y que mantenga una narrativa de rima consonante”, dijo en la entrevista.

El también productor musical afirmó que J Balvin es inteligente en no responder a su “tiradera”, pero lamentó que en lo que no fue inteligente fue en “echarle gasolina al fuego” en la polémica de los Grammy.