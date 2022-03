“Es un acto despiadado, una masacre”: Ricardo Montaner tras canción de Residente contra J Balvin

No para la polémica luego de que que el rapero y productor de música urbana René Pérez, conocido como Residente, hablara sobre su nueva canción a través de su cuenta de Instagram, afirmando que había dedicado un “par de líneas a un pendejo ahí del género urbano”.

La canción de Residente tiene un mensaje dirigido al cantante colombiano J Balvin. En medio del tema musical, que está compuesto por varios capítulos, el cantante puertorriqueño le pregunta a su productor si le gusta la canción, pero este le responde que si le “tira a Balvin” puede ser que le guste, a lo que René responde: “No, a Balvin no, cabrón, es un bobolón, ese cabrón... bueno”, dejando claro que la canción se dirige al colombiano.

Teniendo en cuenta lo anterior, el famoso cantante Ricardo Montaner publicó un hilo en su cuenta de Twitter donde calificó la letra de la canción de Residente contra J Balvin como un “acto despiadado, una masacre innecesaria”.

“He visto con tristeza cómo dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, dijo puntualmente Montaner.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Posteriormente, invitó a Residente a darle un abrazo a J Balvin, así como a todo aquellos que considere “inferiores”. Además, le dijo al puertorriqueño que ojalá no le “cobre” lo que él le estaba diciendo si algún día se llegan a encontrar, pues le recalcó que solo era un consejo.

“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores… “Yo no sé de reguetón, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre (...) El éxito no es culpable de tus sinsabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, agregó.

Por último, Montaner le envió un mensaje a ambos artistas y señaló que algún día entenderán que “no era necesario haberse batido a duelo”.

“Algún día entenderán , que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón habla la boca” Dense un abrazo queridos… no hace falta tanto frío… Los quiero Ricardo”, concluyó diciendo en la citada red social.