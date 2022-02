“Nos quedamos o salimos los dos”: J Balvin acompaña incondionalmente a su madre

Los seguidores del cantante paisa J Balvin están más que pendientes, al igual que el resto del país, de la situación que está viviendo Alba Mery Balvin, la madre del artista, en medio de las complicaciones por la covid-19 desde que se complicó su estado de salud y fue internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el pasado 17 de febrero.

Y aunque no se tiene certeza sobre las afectaciones que ha tenido esta mujer desde su contagio a finales de 2021, Balvin ha estado compartiendo el estados de salud de su progenitora a través de las historias de su cuenta de Instagram, casi a diario. Durante las últimas horas, el artista volvió a publicar un conmovedor mensaje en el que se refleja el sentimiento de muchos colombianos que también han pasado por una situación similar.

“Otro día más. Yo dije, nos quedamos o salimos los dos”, escribió el cantante de reguetón con una foto de la UCI donde se encontraría su madre, recalcando que le suman un día más a la lucha contra la enfermedad y recordando una promesa que este hizo hace un par de días, cuando afirmó que estaría con Alba Mery hasta el último día que estuviera internada y que se diera su salida de la crisis, o que se iría con ella dadas las circunstancias.

Y agregó, “gracias por sus oraciones, no es cuando nosotros queramos, es cuando tenga que pasar. En esto es paciencia y tiempo, los avances son lentos y toca ponerse en la realidad”, agradeciendo el apoyo de todos los seguidores, quienes han estado atentos y han enviado mensajes de fortaleza a la familia de este cantante, además de las cadenas de oración en las que pide por la salud de Alba Mery, mismas oraciones que Balvin ha venido pidiendo en diferentes ocasiones para su madre.

J Balvin informó que su mamá está teniendo avances lentos. - Foto: Instagram: @jbalvin

Además, el cantante hizo referencia al estado de salud actual de su madre, afirmando que los avances eran lentos, y aunque no dio más detalles sobre la situación Alba Mery, esta sería la última comunicación sobre el estado de esta mujer, luego que los médicos afirmaran que había tenido un leve progreso el domingo 20 de febrero.

Es de recordar que, para la fecha mencionada, los profesionales de la salud que atienden a la progenitora del reconocido cantante colombiano insistieron en la necesidad de que la mujer continuara recibiendo de buena forma el tratamiento que se le esta administrando.

La difícil situación que este artista ha venido pasando, se suma con otras situaciones de su vida cotidiana, lo que estaría afectando negativamente la salud del artista, ya que en las últimas horas también informó a sus seguidores que tuvo una pequeña descompensación, por lo que también terminó en una camilla siendo atendido por el personal del hospital.

“Yo estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir, no es nada grave pero estoy bien y acá lo que importa es mi mamá, gracias a todos”, expresó Balvin dando un parte de tranquilidad a sus seguidores, luego de que se le viera en una camilla sin mayor explicación, con una bata azul, una cánula en su brazo derecho y un acompañante en lo que sería una unidad médica.

Al parecer, la falta de sueño, junto con el cansancio, estrés, entre otras situaciones, habrían sido las culpables de la leve afección de Balvin. Empero, en su mensaje dejó claro que no pretendía desviar la mirada de lo que “importaba”, su mamá.