“Por no dormir” tuvieron que ponerle suero a J Balvin tras preocupación por su mamá

Tras darse a conocer que desde el pasado 17 de febrero Alba Mery Balvin, la mamá del artista J Balvin, está interna en una clínica de Medellín debido a las complicaciones de salud que se derivaron del contagio del coronavirus; el cantante ha reportado por medio de sus redes sociales la situación con su familiar.

En el más reciente mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Balvin logró transmitir la fortaleza que espera emitir a su progenitora, recalcando que está dispuesto a acompañarla hasta sus últimos momentos; este asegura que no la va a soltar o dejar ir, y si fuera de otro modo, estaría dispuesto a irse con ella.

Muchos de sus seguidores han estado pendientes de cada publicación que hace, pues a pesar de que su mamá continúa en recuperación y al cuidado de los expertos de la salud, algunos se preguntan si esta realidad podría llegar a afectar la depresión que está tratando el artista.

Además, en la noche del 22 de febrero fue publicado un video en el que Balvin aseguró que la semana no había empezado nada bien y luego de ello se le ve recostado en una camilla, con una bata azul, se le ve una cánula en su brazo derecho y que está acompañado en lo que sería una unidad médica.

#JBalvin estaba pidiendo oración por la salud de su madre y ahora es él quien se encuentra en el hospital 😢 @ash_weedpr_ pic.twitter.com/v3SMbZYuS9 — Urban Weed Music (@urban_weedmusic) February 22, 2022

Algunas horas más tarde y luego de despertar la preocupación en sus seguidores, Balvin salió aclarando la situación y señalando: “Yo estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir, no es nada grave pero estoy bien y acá lo que importa es mi mamá, gracias a todos”.

Tal como se ha visto en redes, el cantante no se ha separado de su madre en ningún momento, por lo que esta sería una de las razones de su descompensación. Además, en los últimos videos se le ve con los ojos hinchados y agotado.

Por otro lado, J Balvin también escribió en una de sus historias que sentía respeto por su padre “por soportar este momento. Estamos unidos”. Frente a esta difícil situación, Álvaro Osorio (padre del cantante) le envió en una publicación de Instagram un emotivo mensaje de aliento a su esposa. Además, la describió como una gran mujer.

“Albita, mi bella anacondita. La reina de los amores buenos, te esperamos pronto en nuestro hogar. No sabes cuánto te extraño y me hacen falta tus regaños. Eres mi aliciente y mi remedio para el insomnio del momento. Te adoramos. Eres la mamá de los amores más importantes de mi vida. Es imposible no amarte. Todos te esperamos con ansias en casa”, manifestó Osorio.

El papá del artista antioqueño también aprovechó el momento para agradecerles a las personas que han orado por su pareja sentimental en los últimos días, señalando que sus mensajes tienen un “gran poder sanador”.

Cabe mencionar que luego de varios días hospitalizada y según lo dicho por los doctores, la mamá del reguetonero antioqueño presentó en las últimas horas de este martes una leve mejoría. Asimismo, indicaron que la evolución de la paciente se ha dificultado, debido a las enfermedades preexistentes que padece, informó Noticias Caracol.

SEMANA pudo conocer mediante el equipo de prensa del artista que por el momento solo va a utilizar las diferentes redes sociales para pronunciarse oficialmente con respecto a la evolución de su madre.