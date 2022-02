“Te amo, vamos a salir adelante”: el mensaje de cumpleaños de J Balvin a su madre

El cantante J Balvin utilizó su perfil de Instagram para dedicarle un mensaje especial a su madre por motivo de su cumpleaños. A través de las historias de esta misma red social, el artista también publicó “Feliz cumpleaños” con letras blancas y un fondo negro. Luego, se observa un video en el que lleva varios regalos a su madre. “Aquí vamos. Las florecitas, las bombitas. Nada... pa’lante”, dice el artista.

Debido al estado de salud de Alba Mery Balvin, el artista inició su felicitación cuestionando el significado de este día para él. “Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos!. Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga”.

Balvin continuó con su felicitación y le agradeció a su madre por la crianza que le brindó y su compañía. “Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio… porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡wow! tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios!”.

El artista agregó más agradecimientos y destacó la actitud madre respecto a los problemas médicos que ha tenido que sobrellevar a lo largo de su vida. “Gracias por enseñarme que TODO es posible, que hay que guardar silencio en momentos de exaltación y adversidad, gracias por tú resiliencia, porque a pesar de que toda tu vida has tenido que batallar contra una enfermedad, siempre tienes una sonrisa, siempre hay un chiste, siempre hay algo positivo para decir”.

Dentro de la publicación, J Balvin contó sobre su reacción respecto a los días en los que su madre tenía un estado de salud crítico. Resaltó en la bondad de su madre para ayudar a las personas. “Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid… eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo”.

El artista finalizó su mensaje agradeciendo las enseñanzas que su progenitora le ha brindado y su papel en el hogar. Expresó sus afectos hacia ella e indicó que ambos saldrán adelante:

“Me has enseñado a creer en mí, tus regaños siempre han sido muy certeros aunque tengo que confesarte que a veces me da risa porque como buena madre, siempre estás demasiado alerta de lo que pasa en mi vida jajajaja.

Gracias por ser una esposa incansable para mi papá, gracias por darle vida al hogar y emocionarte hasta con un ramito de flores frescas nuevas en la casa o con unas novedosas servilletas de colores en la mesa…

Gracias por el amor a tus nietos, a tus hijos, tú sabes que nosotros también nos derretimos por ti y vamos hasta el fin. Soy una persona mejor cada día y con más conciencia de mis imperfecciones gracias a ti.

Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: “no le tengamos miedo al miedo”

¡Grande, madre! Como tú misma de haces llamar: ‘El Milagro’“, se lee en la publicación, que está acompañada por una foto del artista con su madre, agarrados de la mano.