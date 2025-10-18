Martina la Peligrosa denunció indignante situación en redes sociales y solicitó apoyo de sus ‘fans’: “Ayúdenme a reportarlo”

Martina la Peligrosa se ha ganado el cariño de millones de usuarios a través de las redes sociales, no solo por su talento como cantante, sino por su carisma, sencillez y los poderosos mensajes de amor y valor propio que envía en la mayoría de sus canciones.

Por eso, aprovechando este apoyo que le brindan sus fanáticos por medio de estas plataformas digitales, la cantante decidió hacer una denuncia pública relacionada con una incómoda situación que vincula a otro sujeto activo en las redes.

Según las declaraciones de Martina en sus historias de Instagram, el motivo que le causó gran indignación y por el que pidió la colaboración de sus seguidores, es por una serie de imágenes obscenas que recibió de un hombre, al que no dudó en exponer sin filtros en una publicación.

De esta manera, tras revelar a la persona que estaría detrás de esto, la cantante solicitó a su comunidad ayudarla a reportar al sujeto y no permitir nunca este tipo de conductas.

“¿Por qué Vitor cree que me puede enviar una foto de su... Inmundo, por cierto. O sea, ¿qué le da derecho a tomarse una foto ahí y enviármela a mí?”, expresó inicialmente la cantante, dejando en evidencia la incomodidad que le generó este mensaje mientras mostraba el perfil del usuario, su foto y nombre completo.

Martina la Peligrosa denunció a un hombre a través de sus redes sociales. | Foto: Instagram @martinalapeligrosa

Posteriormente, lamentó que este tipo de situaciones no solo la puedan afectar a ella, sino a otras mujeres, como amigas, familiares o menores de edad que, incluso, puedan hacer parte del círculo cercano de esta persona, sin conocer exactamente de quién se trata.

“Quién sabe a cuántas más mujeres les envía, que pueden ser tus amigas, tu mamá, tu hermana, tu hija, menor de edad, quizás”, agregó Martina.

Por último, motivó a sus seguidores a reportar el perfil del usuario que expuso, con el propósito de rechazar este tipo de conductas a tiempo y evitar que otras personas reciban el mismo tipo de mensajes irrespetuosos.

“A ti, corazoncito de melón que me estás viendo, te pido, por favor, que me ayudes a reportar a este asqueroso”, concluyó la artista colombiana, recordada por su participación en el concurso de cocina MasterChef Celebrity Colombia, en el que también estuvo su hermana Adriana Lucía llevándose el título de ganadora en la edición de 2020.