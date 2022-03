Yeferson Cossio se defendió de las acusaciones de Nicolás Arrieta en su contra

Las redes sociales han tomado gran revuelo en los últimos años y con la aparición de la covid-19 se popularizó el término influencer, que hace referencia a una persona con millones de seguidores en las redes sociales.

Tal es el caso de Nicolás Arrieta, un reconocido youtuber que inició su recorrido en las plataformas digitales desde 2009. De igual manera, sucede con Yeferson Cossio, un reconocido instagramer que se dio a conocer en dicha red social compartiendo videos de bromas pesadas que les hace a sus cercanos.

El tema con estos personajes, hoy de la agenda pública, es que a través de distintas plataformas son contratados por las marcas o empresas para promocionar sus productos o servicios.

Recientemente ha sonado el nombre de Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio debido a una grave acusación que el primero le hizo al segundo, respectivamente, por asegurar que Cossio promocionaba una empresa que ha estafado a más de 100 personas al poner su dinero en una supuesta inversión que les generaba ingresos extra.

“No importa quién se los promocione Yeferson Cossio, Cintia, su mamá, su hermana, su tía, estas vainas están estafando a la gente a diestra y siniestra”, dijo Arrieta.

“Dijo que supuestamente había hablado con sus abogados y ellos dijeron que la compañía a la que le estaban haciendo publicidad era real. Resulta que no, captó el dinero de más de 100 personas y ahora nadie responde”, comentó en sus redes el influencer.

“O sea, está bien que ayudes a los animales y a la gente, qué chévere. Pero, tumbarle los ahorros a tus pobres seguidores, presuntamente, es muy triste en serio. Conozco a esta gente, me cae bien, pero uno no se puede quedar callado con esto”, declaró Arrieta en mención a las actividades que realiza Cossio.

Frente a estos señalamientos, Yeferson no tardó en responder, aunque indirectamente y por medio de ´stories´ en la cuenta oficial de Instagram de su hermana, Cintia Cossio. Un internauta captó los videos que compartieron:

yeferson y cintia cossio lávense bien esa boca antes de venir a hablar de una mujer que no tiene nada que ver en sus estafas, tras de ladrones bufones ome yo ya lo he visto todo en esta vidapic.twitter.com/ugY8koNta6 — BIGBANG COMEBACK (@kwonseller) March 11, 2022

Mientras el influencer está haciendo ejercicio, se le ve hablándole a otro joven, quien se encuentra con los hermanos Cossio en el recinto: ”No hace nada por nadie, ni por él mismo. Es más, hasta se las da de ‘Yo soy el defensor del pueblo’ y metió a la novia en depresión porque la obligó a abortar. Tengo chats y fotos de ella llorando, tan así, se volvió una drogadicta porque ella no lo ha superado”.

Por otro lado, también compartió un video en respuesta a “todo lo que dijo Nicolás, [...] Yo no he estafado a absolutamente nadie. Cuando ustedes hacen una pauta conmigo, ustedes firman un contrato donde a mí no me responsabilizan de absolutamente nada. Yo no soy ni voz ni voto, yo solamente soy un puente entre las personas que contratan mis servicios de publicidad y todos ustedes”.

También llamó la atención de los usuarios asegurando que “deberían ser un poco más conscientes. Un mugroso les dice: ‘Ey, pongan todo su dinero aquí’ y ustedes van y ponen su dinero ante un desconocido solo porque un ´mugroso´ se los dijo. Si eso es así, ustedes no me pueden echar la culpa ni a mí ni a ningún influenciador por absolutamente nada, eso es falta de capacidad mental de ustedes, uno hace la investigación”.