Nicolás Arrieta se burló de La Liendra por video íntimo con Dani Duke

En las últimas horas se filtró un video del reconocido influencer, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, en el que aparece con su novia Dani Duke sosteniendo relaciones íntimas. Como era de esperarse, la grabación se convirtió rápidamente en tendencia en Colombia, teniendo en cuenta la popularidad de ambos personajes, así como los amores y odios que generan en los usuarios de redes sociales.

Por esto, no es raro que ya sean varios los famosos que han decidido manifestarse tras ver el video, algunos exigiendo que el audiovisual sea retirado de internet, mientras que otros aprovecharon para burlarse y hasta lanzar algunas acusaciones en contra de La Liendra y su novia, por la “falsedad” del video.

Ejemplo de esto son las declaraciones que dio el famoso youtuber Nicolás Arrieta, conocido por ser uno de los influencers con más tatuajes en su cuerpo, además de las acusaciones que años atrás dieron algunas de sus exparejas por supuesto maltrato psicológico y físico durante su relación con él.

En esta ocasión, Arrieta, al ser cuestionado en varias ocasiones por su pensamiento al ver el video, se limitó a decir que era inaudito que las personas le prestaran atención a este tipo de cosas, pues, lo más seguro, es que el video ni siquiera se haya filtrado, sino que fueron los protagonistas del mismo quienes decidieron grabarse y subirlo de manera anónima a la red. Así, según Nicolás, podrían generar la polémica que finalmente terminaron creando.

“Me han preguntado que qué opino del video que ´se filtró´ de un influenciador muy conocido con su novia (…), no compartan este video, no descarguen este video (…). No se han dado cuenta que la gente cuando pierde visitas, pierde la atención, comienza a inventar cosas como que le cierran la cuenta o que tienen un video íntimo por ahí”, dijo Arrieta por medio de una publicación que subió a Instagram.

Asimismo, aprovechó para burlarse de La Liendra, recordando cuando el joven dijo en redes sociales que, aunque el tamaño de su miembro viril no es “grande”, si alcanza a medir unos “25 centímetros”, lo cual sería una falsa modestia.

“Mucho ojo, tengan cuidado y no se ahoguen con este video (…). Ahhh, tramadora jajaja. No estoy diciendo ni que yo la tenga grande, ni que acá la gente la tenga grande, pero no me dejo tramar, aquí jodiendo la vida, si van a filtrar algo que sea bueno”, añadió Nicolás Arrieta.

Por el momento, ni La Liendra ni Dani Duke se han manifestado frente a las críticas en su contra por este video.

La burla de Luisa Castro

Sin embargo, Nicolás Arrieta no fue el único famoso que se burló de la escena, así como de los “dotes” de La Liendra, pues una persona muy conocida en la vida de Gómez también se pronunció frente a esta situación: su exnovia Luisa Castro.

La también influencer aprovechó las historias en su cuenta de Instagram para manifestarse en relación con lo que miles de colombianos ya vieron, con una burla por medio de un meme que circula en redes sociales.

En la imagen, aparece una mujer haciéndose un lavado de ojos, con el logo de Clorox en el grifo por el cual sale el agua. Por supuesto, esto representa una clara burla de Castro, quien además también reflejaría el desagrado que le causó ver esta escena.

No obstante, minutos después de subir el meme, la joven decidió borrarlo. Por supuesto, esto no fue impedimento para que los programas de chismes, que ya habían tomado una captura de pantalla, subieran publicaciones informando acerca de esta situación.