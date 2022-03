“Tiene que irse”: Carolina Cruz sobre Lincoln Palomeque

Desde 2021, los rumores sobre una supuesta separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, unas de las parejas más queridas de la farándula colombiana, han ido en aumento.

Sin embargo, en varias ocasiones la presentadora ha desmentido esta información y ha dicho que el actor ha tenido muchos proyectos y que por esa razón ha estado ausente por varios meses.

Ahora, en una visita que hizo la presentadora de Día a Día a Medellín, conversó con el también presentador y experto en televisión Carlos Ochoa. Comentó que los dos distribuyen su tiempo para cuidar a los niños cuando uno de ellos tiene un compromiso laboral.

“Me divido, pero soy muy organizada, entonces trato de organizar el tiempo y a todo le doy calidad de tiempo. […] Nos turnamos, claro, cuando Lincoln no está ocupado, no está grabando, no está haciendo nada, no está viajando… como hoy yo, él está con ellos”, dijo Cruz, refiriéndose al tema.

Así mismo, dijo que el actor se irá de casa un par de días para promocionar el lanzamiento de la película que hizo con la cantante Farina llamada Flow Calle, cuya presentación ha tardado más de un año.

“Creo que en una o dos semanitas él tiene que viajar y ya es el lanzamiento de la película, muy esperada por él porque la hizo hace exactamente un año”, contó.

En la entrevista también le contó al presentador sobre los proyectos que tiene preparados y con su fundación Salvador de Sueños Regalo de Dios.

El video de Carolina Cruz con su hijo mayor que enterneció las redes

Carolina Cruz no ha temido demostrar sus emociones en público, pues en cada oportunidad que ha tenido para hablar de sus hijos y del amor incondicional que siente por su familia, suelta una que otra lágrima.

El lindo mensaje de Carolina Cruz sobre su pequeño, en un tierno momento de juego pic.twitter.com/cTXDepRIgA — Ana (@PuraCensura) March 6, 2022

Y no es para menos, pues la modelo ha atravesado por momentos difíciles en los que su pareja y sus más allegados han sido su roca para continuar.

Cruz, en toda su “intensidad” de madre, como ella misma le ha llamado, publicó unos tiernos videos de su hijo mayor cuando se estaba dando una ducha.

Sin necesidad de mostrar mayor cosa, sino la puerta de la bañera y el rostro de Matías, la presentadora estaba interactuando con su hijo, haciendo un tipo de juego para encontrarlo, a lo que él solo respondió con una gran sonrisa.

“Me derrite mal. Está en la época de loco por mamá. Es mi novio”, escribió ella en su historia de Instagram, en donde también se reflejó el gran amor que ella siente al compartir cada instante con sus pequeños. “Mati, te amo con mi vida entera”, finalizó.

Cabe destacar que, aunque Salvador, el hijo menor de la modelo ha sido el foco de varias entrevistas en las que Cruz fue consultada por su fundación, ella ha aclarado que el nombre y la misma institución es para sus dos hijos.

La fundación que creó la presentadora está inspirada en la historia de su hijo menor, para ayudar a familias que, por diferentes motivos, no tienen la posibilidad de brindarles a sus pequeños todo lo necesario para que estos se encuentren en perfecto estado de salud, tal y como ella lo ha podido hacer con sus dos hijos.

“Me toca el corazón lo que tienen que ver tantas mamás y tantas familias en Colombia que no tienen lo que nosotros hemos podido tener. Ahí nace la idea de crear “Salvador de sueños, regalo de Dios”. Le puse regalo de Dios porque Matías tiene ese significado y él también ha sido el que ha estado ahí todo el tiempo, apoyándome, siendo mi fortaleza y amando a su hermano como nadie en este mundo”, dijo Cruz hace unos días en el programa Día a día.

También, indicó que la fundación es de sus dos hijos y que su único enfoque es unir esfuerzos para ayudar a muchas mamás y familias que tienen casos similares con sus hijos y necesitan de una buena asistencia médica.