Crece el rumor sobre una supuesta separación de Mary Méndez y su actual pareja

La presentadora no ha confirmado la separación, pero las fotos con Navarro, desde su cuenta de Instagram, ya no están.

Un nuevo rumor surgió desde la entrevista del comediante Diego Camargo en el programa de farándula La Red. Al parecer, los gestos que se evidenciaron en medio de la conversación habría dejado en vilo si la presentadora Mary Méndez estaría de nuevo soltera.

La discusión surgió al hablar sobre las causas de la separación de Camargo con su esposa, mientras los presentadores especulaban sobre las circunstancias por las que el comediante había decidido contar en público las razones por las que ya no está con su pareja.

Justamente en ese momento, uno de los presentadores, Frank Solano, fue quien hizo el gesto que llevó a discusión y a iniciar el rumor, ya que este afirmó que tal vez Camargo buscaría contar la verdad antes de que otras personas empezaran a difundir rumores falsos o especulaciones que fueran a ser peor o más comprometedores que la verdad, por lo que habría preferido contarlo en público.

Luego de esto, agregó que era mejor de esa manera a las actuaciones de otros famosos, los cuales dejaban su vida sentimental en privado y de esa forma comenzaban los rumores, afirmó mientras lanzó una mirada comprometedora a Mary Méndez, lo que habría iniciado las dudas.

Entre tanto, la presentadora no comentó más al respecto, pero tampoco confirmó nada; solamente esbozó una sonrisa cuando la cámara la puso en la pantalla y el tema quedó así. Sin embargo, varios televidentes comenzaron a especular si esta mujer habría terminado con su actual novio con el cual está desde 2021, Germán Navarro, un administrador de empresas y especialista en temas de marketing.

Desde que esta mujer se divorció de Santiago Iregui, y comenzó a salir con su actual pareja, fueron sus mismos compañeros los que sacaron el chisme al aire, ya que ella no había confirmado nada en sus redes sociales, ni se había animado a compartir momentos junto a Navarro: incluso, fue después de esto que no le quedó escapatoria y contó a sus seguidores sobre su nueva relación.

Varios de sus seguidores han comenzado a hacer crecer la sospecha y polémica tras evidenciar que desaparecieron las fotografías de Navarro del Instagram de Méndez y este tampoco ha vuelto a salir en las historias de la presentadora desde hace algún tiempo, por lo que muchos estarían afirmando que realmente no están juntos.

Sin embargo, Méndez no ha confirmado el rumor que sigue creciendo en las redes sociales y que, con el gesto de su compañero habría dado mucho más de qué hablar.

Es de resaltar que en enero de este año, la misma Méndez dejó claro en medio de un programa que no le interesaba estar de boca en boca, y que no iba a dar de qué hablar, luego de que sus compañeros comenzaran hacer comentarios sobre su vida privada, afirmando una vez más que no le gustaba ventilar sus situaciones al público.

En el programa en mención, se empezó a hablar de la vida sentimental de Mary, por lo que la presentadora reaccionó al instante sobre el tema. Muy tajante y divertida, Méndez respondió que el programa no estaba relacionado con su vida.

“Este programa no se trata de mí y tampoco voy a darles de qué hablar”, respondió en tono jocoso la samaria, que señaló que se habían salido del hilo de la conversación.

A pesar de que más adelante se volvió a tocar el tema, la samaria no reveló información sobre este.