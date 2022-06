La razón de tipo sexual por la que Aída Victoria Merlano se comparó con Diomedes Díaz

La influenciadora Aída Victoria Merlano, quien además es hija de la excongresista Aída Merlano, sigue revolucionando las redes sociales con sus curiosas revelaciones personales.

En una reciente interacción con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, mencionó por qué se compara con el fallecido cantante Diomedes Díaz.

Por medio de la opción que tiene la red social de Instagram, Aída Victoria utilizó la dinámica de “preguntas y respuestas” y, sin pelos en la lengua, reveló unas cuantas verdades.

Una de esas preguntas a las que ella contestó de forma jocosa fue: ¿Por qué te enamoras tan rápido?; la modelo sin pensarlo dos veces respondió: “Gorda, porque yo soy como Diomedes: yo soy contenta y enamorada. A mí me encanta que me escriban un mensaje, que a mí me den cosquillas en el estómago”.

Entre risas siguió diciendo: “Yo no sirvo para coger con alguien porque solo me gusta, yo tengo que coger enamorada y entonces me enamoro de todos. Para qué niego las cosas, yo soy así, yo lo vivo intenso, la candela, el momento, la vaina, la tusa, lo lloro, lo extraño y luego. ¿Ahora quién?”.

¿Cómo tiene que ser el hombre perfecto para Aída Victoria?

La influenciadora, quien recientemente oficializó una relación con el artista musical conocido como Naldy, reveló los defectos físicos que ella tiene y recalcó cómo debe ser el hombre que esté a su lado.

“Yo, entre tantas cosas, tengo celulitis y estrías, y todos los días el espejo me lo recuerda, pero, después de muchas batallas, yo por fin gané la guerra contra mí misma, así que me veo, me amo y me acepto como soy. ¿Tú crees que, después de lo que me ha constado construirme, yo voy a elegir un hombre que todos los días se levanta a recordarme las cosas que a mí me generaron alguna vez amargura frente a un espejo? Yo para vivir necesito oxígeno, agua y comida, no un hombre”, explicó Aida Victoria en su video publicado en Instagram.

En la descripción del post, la generadora de contenido reveló que recibe muchos mensajes de mujeres que se lamentan porque sus parejas se quejan de su estado físico.

“Leo muchos mensajes de mujeres que me cuentan que sus parejas solo les hablan de lo ‘gordas’ o ‘feas’ que están… Así que paso por aquí a recordarte que, si el hombre que tienes a tu lado solo saca a relucir tus inseguridades, no sirve”, dijo la influencer en la citada red social.

Así fue como Naldy le pidió noviazgo a Aida Victoria

Toda una sorpresa se llevó la influencer, luego de que un paseo con su pretendiente terminara en toda una confesión de amor y una propuesta de noviazgo, luego de que durante unos cinco meses se estuviera especulando sobre una supuesta relación o atracción romántica entre los dos.

Según las historias en Instagram de los ahora novios, Naldy llevó con los ojos vendados a Victoria hasta un lugar en donde estaba ubicada la valla.

Al llegar, la paró al frente y le quitó lo que estaba cubriendo sus ojos para que visualizara la propuesta. La reacción al ver el letrero gigante quedó grabada en video y, con una gran sonrisa, afirmó a sus seguidores su nueva relación.