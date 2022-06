“Su plan es empezar a sacar gente”: chef Carpentier advierte por acción de una participante

En el último reto de eliminación, Tatán, Cristina Campuzano y Corozo debían ayudar a sus compañeros a realizar el plato que debían presentar. A Campuzano le tocó ayudar a Ramiro Meneses, pero al parecer no todo salió bien.

Cuando el chef Carpentier se acercó a la estación de Menenes le preguntó qué le había dejado Cristina. ¿Ramiro, qué dejaron, entiendes algo? Comenzó indagando Carpentier. Un poco desilusionado, el actor y director dijo que la tocineta que había hecho su compañera estaba muy tostada y que el arroz estaba muy raro.

“No creo que Cristina me haya dejado grandes cosas, salvo el arroz”, dijo Ramiro. Ante esto, el chef aprovechó para enviar un duro mensaje. “Yo creo que te saboteó, yo creo que su plan es empezar a sacar gente”, dijo de manera irónica el chef a Ramiro, quien solo se reía mientras escuchaba las palabras Carpentier.

Al final la ganadora del reto fue Isabella Santiago, quien celebró subir al balcón en medio de lágrimas. Eso sí, quedó en el ambiente un sinsabor, luego del comentario hecho por Carpentier, teniendo en cuenta que cada vez son menos los participantes y que la final está muy cerca.

¿Hubo trampa en el programa?

En capítulos anteriores los concursantes debieron cocinar para ganar tiempo y acumularlo con el que ya habían obtenido en días pasados. Sin embargo, Isabella Santiago cuando fue por los ingredientes a la despensa olvidó la mantequilla y según ella, era fundamental para el plato que iba a presentar a los jurados. “Ya llevo tres sartenes en los que se me quema el aceite. Si tuviera mantequilla y se me quema así, me funciona porque la receta es así, pero con el aceite no es igual porque en el sartén el aceite no me va a dar espuma”, dijo la preocupada participante.

Pero minutos antes se le vio ir a la estación de Estiwar G y le preguntó en voz muy baja si él podía darle un pedazo de la mantequilla que tenía. Sin dudarlo, Estiwar le cedió el ingrediente. Con lo que no contaban es que dos de sus compañeras de cocina se habían percatado del hecho. “Pilas, chicos, así el juego no es tan chévere”, dijo Aida, quien sí pudo fijarse de lo que hicieron entre Isabella y Estiwar.

En ese momento Isabella decidió devolver la mantequilla y decir que había pedido solo un poco. Eso sí, Corozo y Ramiro Meneses tampoco tenían ingredientes y nunca fueron a pedirle a sus compañeros, ya que eso puede ser castigado como trampa a la hora de evaluar los platos.

Cada vez que se acercan los últimos retos, el estrés sube entre los participantes, quienes intentan hacer las mejores recetas para subir al balcón y avanzar en la competencia para obtener un cupo en la final del reality. Aunque hay varios favoritos, las sorpresas se pueden dar en el transcurso de los días, y no siempre las recetas quedarán al gusto de los chefs, ya sea por error de los cocineros, como por ejemplo, olvidar un ingrediente fundamental.