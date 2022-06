Los participantes de MasterChef Celebrity que lanzaron restaurante en Medellín

Sin duda alguna MasterChef Celebrity ha sido de los programas más populares en la televisión colombiana en los últimos años, por lo que sus participantes han ganado gran fama y cariño dentro de los colombianos, lo que muchas veces les ha ayudado a animarse a buscar nuevos proyectos personales después de estar en el reality de RCN.

Fue así como Frank Martínez y Mauricio ‘Chicho’ Arias, dos comediantes que pasaron por el programa de televisión, iniciaron un nuevo proyecto con el que buscan sacar provecho de todo lo aprendido en la cocina de MasterChef Celebrity, donde además los acompaña el también comediante Adrián Parra.

El restaurante se llamará Mero Bar y estará ubicado en la ciudad de Medellín, según anunciaron los tres comediantes, que además son grandes amigos con una larga relación tanto profesional como personal. La idea es que el restaurante también pueda servir como escenario para presentar shows de comedia y de música a sus asistentes.

Los tres comediantes antes de este restaurante ya tenían varios proyectos en sociedad, el más recordado fue el stand up “Monólogos Sin Propina” el cual fue muy exitoso, llenó varios teatros y tuvo su propio programa en la televisión regional antioqueña.

El restaurante fue inaugurado esta semana y contó justamente con “Monólogo Sin Propina” como uno de los shows inaugurales. Este sábado, los clientes del restaurante pudieron disfrutar de música en vivo para todos los gustos, como se comunicó a través de las redes oficiales de Mero Bar.

¿Hubo intento de trampa en MasterChef Celebrity? Esto fue lo que pasó

En uno de los más recientes capítulos de MasterChef Celebrity, los concursantes debieron cocinar nuevamente para ganar tiempo y acumularlo con el que ya habían obtenido en días pasados.

Sin embargo, Isabella Santiago, cuando fue por los ingredientes a la despensa, olvidó la mantequilla y, según ella, era fundamental para el plato que iba a presentar a los jurados. “Ya llevo tres sartenes en los que se me quema el aceite. Si tuviera mantequilla y se me quema así, me funciona porque la receta es así, pero con el aceite no es igual porque en el sartén el aceite no me va a dar espuma”, dijo la preocupada participante.

Pero minutos antes se le vio ir a la estación de Estiwar G y le preguntó en voz muy baja si él podía darle un pedazo de la mantequilla que tenía. Sin dudarlo, Estiwar le cedió el ingrediente. Con lo que no contaban es que dos de sus compañeras de cocina se habían percatado del hecho. “Pilas, chicos, así el juego no es tan chévere”, dijo Aida, quien sí pudo fijarse de lo que hicieron entre Isabella y Estiwar.

En ese momento, Isabella decidió devolver la mantequilla y decir que había pedido solo un poco. Eso sí, Corozo y Ramiro Meneses tampoco tenían ingredientes y nunca fueron a pedirle a sus compañeros, ya que eso puede ser castigado como trampa a la hora de evaluar los platos.

Esto se suma a otra de las polémicas de la modelo venezolana que hizo que en otro capítulo se vivieran momentos de tensión, luego de que Isabella Santiago se molestara con las decisiones de los jueces y la frustración de que uno de sus platos no fuera elegido entre los mejores.