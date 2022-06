Johnny Rivera sorprendió en redes sociales con una particular compañía

Jhonny Rivera es uno de los artistas de música popular más reconocidos en Colombia. Además, en redes sociales es bastante activo y suma más de 2,9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte diferentes tipos de contenido.

Recientemente, por medio de instastories, compartió con sus seguidores una llamativa historia: “Una señora se comunicó diciendo que tenía una lora en el apartamento y que quería tenerla libre porque era lo mejor, que la lorita estuviera libre y que si yo la quería recibir”, contó Rivera al inicio de su relato.

Sin dudarlo, el intérprete de El Mujeriego aceptó recibir al ave, pues estaría libre ya que sus alas no estaban cortadas. “Y cómo le parece que llamé a la CAR, porque yo quería que me dieran un permiso, yo sé que tener un ave exótica no es permitido, y pusieron gritos en el cielo. Dijeron: ‘no, don Jhonny, eso no se puede, nosotros vamos ya por ella’, y yo ya me había encariñado con la lorita. Se la van a llevar”, anticipó el artista.

Sin embargo, antes de que trasladen al animal a un sitio especial, Jhonny Rivera aprovechó para compartir tiempo con ella. Incluso, la invitó a varios platillos de comida, pues el ave no perdía oportunidad para tomar algunos bocados.

“Yo estaba esperanzado en que sí me la iban a dejar tener, porque yo la tengo en muy buenas condiciones, libre, comiendo de todo y no tiene las alas cortadas, pero no es posible. Y la verdad yo prefiero que se la lleven porque donde va a estar va a estar mucho mejor que acá, porque va a conseguir amigos, va a conseguir hasta novio”, expresó el artista.

Si bien Jhonny Rivera se comunicó con la CAR para intentar gestionar un permiso y conservar a la lorita, agregó que “ellos tienen toda la razón, va a estar en un sitio mucho mejor (...). Yo ni siquiera sé hablar con ella, no sé el idioma ‘lorístico’. Por muchas razones, la lora va a estar mucho mejor allá, así yo la quiera mucho y le dé mucha comida, pero yo ni siquiera sé la dieta de una lora”, concluyó.

Jhonny Rivera compartió detalles de cómo Aida Victoria Merlano lo “intimidó” al grabar un videoclip

El cantante de música popular Jhonny Rivera ha estado sacando nuevos temas musicales y uno de ellos es el que lleva por nombre Cómo le explico, sencillo que habla de la tentación y en el que la creadora de contenido Aida Victoria Merlano aparece como una de las actrices principales del videoclip.

En vista de la acogida que ha tenido la canción, hace poco Rivera estuvo en el programa matutino del canal Caracol Día a día y ahí reveló algunos detalles de cómo el artista pereirano trabajó con la también abogada.

De acuerdo con Johnny, el primer contacto lo realizó Aida Victoria Merlano, la mujer le dijo que él necesitaba unas clases de baile. Es así como, en vista de la oferta, el cantante aprovechó la oportunidad para aprenderse algunos bailes que fueron compartidos en piezas de video de redes sociales y a su vez hacer que la influenciadora actuara en su más reciente composición.

“Yo ―Jonny Rivera― le dije: ‘Si es en serio, venga y de una vez grabamos un video que tengo’”, fueron las palabras compartidas por el artista de 48 años.

Llegó el día de las grabaciones y la creadora de contenido se apoderó de su papel, una mujer seductora que atrapa al cantante. Pero no todo pasó como Rivera creía que sería, esto debido a que el hombre confesó que se sintió un poco intranquilo al momento de actuar frente a las cámaras con la joven, principalmente cuando se trataba de los fragmentos pasionales.

De acuerdo con Jhonny Rivera, el videoclip fue “fuerte”. De hecho, el artista le contó al citado programa que la cámara se acercó a la dupla cuando debían actuar un candente beso acompañado de una caricia, luego el aparato audiovisual debía bajar y capturar el momento en el que “se viera la ropa caer”, detalló.

Incluso, el artista dio más datos y confesó que su idea era dar imaginación al espectador, pero Aida Victoria Merlano le dijo: “Qué imaginación ni qué nada, si tiene que besarme los senos, hágale”.

Debido a la propuesta de la influencer, Jhonny Rivera se puso nervioso, aunque Aida Victoria Merlano actuó de inmediato para que se dispersaran las tensiones. Así que el artista manifestó que la abogada le dijo: “No hay problema, eso para usted no es nada, no pare bolas que necesitamos que esto quede bien”.

Para terminar, el artista del género popular concluyó que al ser la influencer tan enérgica y extrovertida, él se sintió intimidado a la hora de grabar Cómo le explico. “Me intimidaba mucho, fue intimidante”, apuntó Rivera, mientras se centró en decir que las actuaciones en el videoclip lo demuestran todo.