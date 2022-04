Las razones de la expulsión de Ossa en Desafío The Box

Este lunes 25 de abril hubo una polémica en el reality ‘Desafío The Box’, pues se presentó la sorpresiva salida de un participante de la competencia, después de que se determinara que incumplió las reglas.

Esta es la segunda vez en los 18 años de historia del programa que se expulsa a un participante por infringir las normas, y el anuncio se dio cuando iba a realizarse el ‘Desafío a Muerte’ de las mujeres.

Es por eso que la presentadora del concurso, Andrea Serna, dio a conocer que el participante antioqueño Andrés Ossa, quien hacía parte del equipo Beta, violó una de las reglas más importantes del concurso.

“Hoy es un día para recordar que el Desafío tiene reglas y las reglas se respetan. En una de las casas se violó una muy importante y básica. Existe un Desafío de Sentencia Hambre, el equipo que pierde no come y punto. Es la regla, no se negocia “, dijo la presentadora.

Y posteriormente expuso un video en el que se vio al antioqueño guardando una proteína que no habían ganado, a lo que aceptó su responsabilidad, y se le avisó que el castigo sería la expulsión de la competencia.

“Es una situación muy compleja el aguantar hambre y estar bajo presión. No tomé las decisiones adecuadas en el momento que debía hacerlo. Me dejé llevar, me dejé tentar”, afirmó, al tiempo que expresó sus disculpas a los compañeros y televidentes.

Esta expulsión generó opiniones divididas en redes sociales, pues hubo quienes lo defendieron, admitiendo que fue un “error humano”, mientras que otros apoyaron su salida de competencia.

“Fuera del moralismo de la escena y que Ossa le faltó el respeto al Desafío y a las normas”, “hay personas en ese desafío que sí merecen salir. Ossa tuvo un error, pero es un excelente ser humano”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Fuera del moralismo de la escena y que ossa le faltó el respeto al desafío y a las normas, también pude haber sido yo llevada del hambre jajsjajsjajsjajsjsjajs #ossa #DesafioTheBox2 #DesafioTheBox — Sofya (@Sooofyyyaaaa) April 26, 2022

Hay personas en ese desafío que si merecen salir :( Ossa tuvo un error pero es un excelente ser humano... Hay algunos que dan mucho que pensar #DesafioTheBox — Karmen (@Karmenblancoh) April 26, 2022

Con el Pibe Valderrama: así será la nueva competencia de ‘MasterChef’

A la televisión colombiana llega un nuevo programa que será la competencia directa del exitoso reality ‘MasterChef’ de RCN. Se trata de una producción muy parecida al popular programa de cocina, que ya se ha adaptado exitosamente en otros cinco países.

En esta adaptación los participantes tendrán que cumplir diferentes retos creativos y técnicos que permitirán que los concursantes puedan demostrar sus habilidades en pastelería a través de la televisión nacional.

Lo que se sabe por ahora es que este programa será presentado por Danna García, la actriz colombiana recordaba por su papel protagónico en “Pasión de Gavilanes”. Además, contaría con un jurado calificador que estaría conformado por Paco Roncero (quién fue jurado en MasterChef), Mark Raush (hermano del chef Jorge Rausch) y la pastelera colombiana Juliana Álvarez.

“Queremos entregarles a los colombianos el mejor contenido, por eso, estamos enfocados en buscar y crear historias que logren cautivar a toda la familia. Sabemos que ‘Bake Off Colombia’ conquistará a la audiencia con un formato entretenido, didáctico y dinámico que reúne el talento de 12 grandes personalidades, queridas por muchos en el país”, dijo Tomás Yankelevich, Chief Content Officer General Entertainment de Warner Bros. Discovery, a través de un comunicado de prensa.

Y aunque aún no se ha hecho oficial la fecha de estreno de “Bake Off Colombia”, sí se dieron a conocer algunos nombres de los famosos que participarán en el nuevo reality que llegará a la pantalla chica colombiana.

El nombre que por ahora llama más la atención es el del exfutbolista colombiano Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, leyenda del fútbol nacional e icono de Colombia ante el fútbol internacional durante la década los 80 y 90.

El Pibe estaría acompañado por el presentador Carlos Vargas, el actor Juan Manuel Restrepo, el recordado cantante Andrés Cabas, la creadora de contenido Natalia Giraldo y la modelo Belky Arizala.

Y según algunos rumores, también harían parte de la producción el youtuber colombiano Mario Ruiz, la bogotana Johann Fadul, las actrices Kimberly Reyes y Yaneth Wadman; y los cantantes Martina ‘La Peligrosa’ y Marco Andrés Carreño.