Laura Acuña rompió el silencio y reveló por qué se distanció de Carolina Cruz y Carolina Soto

Laura Acuña, Carolina Cruz y Carolina Soto son tres reconocidas presentadoras de televisión que se han distinguido cada una por su estilo, su belleza y el carisma que tienen frente a las cámaras. También han compartido muchos momentos en sus vidas privadas.

Últimamente, se ha visto distanciada a Laura Acuña de las otras dos presentadoras, pues Carolina Cruz y Carolina Soto comparten set en el programa de las mañanas de Caracol, Día a día.

Sobre este tema, seguidores de Acuña le consultaron en la popular dinámica de preguntas y respuestas que hacen los famosos en sus cuentas de Instagram, sobre el motivo para estar separada de sus dos colegas.

“¿Cuándo irás a la fina de Carolina Soto?”, fue la pregunta del cibernauta, a lo que Laura Acuña respondió: “Ustedes pueden creer que no hemos podido cuadrar nunca, o sea, los tiempos no funcionan. Pero tengo muchas ganas de ir, porque me han dicho que se pasa buenísimo allá. Sobre todo por esos desayunos espectaculares que hace ella”.

Sobre la relación de las tres presentadoras, han salido rumores de supuestas diferencias entre ellas. Ante este tema, Laura Acuña también dio su versión. “Lo que pasa es que ellas comparten más, porque están todo el tiempo juntas y trabajan en el mismo lugar. Pero sí somos amigas”.

Laura Acuña también les contó a sus seguidores que estuvo muy enferma y que el virus atacó muy duro a sus hijos, tanto que se atrevió a afirmar que esta enfermedad fue peor que cuando se contagiaron del nuevo coronavirus.

Laura Acuña y sus hijos se enfermaron y según ella sufrieron más con este que con el COVID… #salud #famosos #farandula #colombia pic.twitter.com/4OrE669WOR — YoSoyÓmicron (@leolemoine) June 21, 2022

En varias historias de Instagram, Acuña respondió las preguntas que le hicieron sobre este tema. “No tuvimos covid, pero ha sido un virus que ustedes no tienen idea. O sea, yo creo que la covid no nos dio tan duro como este y, Helena, sobre todo, supermaluca”, dijo la presentadora.

Refiriéndose a su hija nuevamente, aseguró que fue la que más sufrió de los tres, mientras estuvieron contagiados. “Tuvimos muchísima tos, ella más que nosotros, ha tenido fiebre más días, se ha levantado con los ojitos con conjuntivitis, le duele la garganta, el pecho [...] y con Helenita me tocó iniciar antibiótico”, aseguró la colombiana en sus historias. Al parecer, ya todos se encuentran muy bien de salud, luego de estar “botados en la cama” tal como aseguró Acuña.

Carolina Cruz y Lincoln Palomoque vuelven a estar juntos; compartieron plan familiar

La empresaria vallecaucana Carolina Cruz y el reconocido actor Lincoln Palomoque se dejaron ver juntos nuevamente este fin de semana durante la clausura del jardín donde estudiaba su hijo Matías, quien realizó una tierna presentación ante todos los padres de familia.

El evento, que tuvo diferentes temáticas, fue registrado por la modelo en las historias de Instagram. Además, compartió con sus seguidores lo orgullosa que estaba del menor.

“Perdón la intensidad, pero este muñeco ayer se lució en su clausura. Me dejó el cuerpo lleno de orgullo y amor. Ensayaba diariamente y también tarareaba sus canciones mientras jugaba, almorzaba y se bañaba. ¡Te amo, hijo lindo! Gracias por ser tan intensamente maravilloso y único”, expresó Cruz.

El cucuteño, por su parte, no quiso quedarse atrás y publicó otro video del pequeño cantando en el escenario, donde se puede observar que interpretó a capela una canción típica colombiana junto a de sus compañeras de clase.

“Hoy cierras un ciclo maravilloso, qué orgullo ver cómo te vas formando, verte brillar, ver lo lindo, caballero y juicioso que eres. ¡Tu hermanito ya es tu fan! Tienes talento, caballerito lindo”, enfatizó el artista.

Cabe recordar que el hijo mayor de la pareja terminó hace unos días su etapa en el jardín. Incluso, la presentadora de Caracol Televisión aseguró que estaba bastante nostálgica debido a que el pequeño entrará al colegio próximamente.