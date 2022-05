¿Laura Acuña está perdiendo cabello? Este sería su problema

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas y queridas en Colombia. Su larga trayectoria la ha hecho ser una mujer importante en la farándula, por ello, suele interactuar con sus seguidores en las redes sociales.

De hecho, recientemente en historias de Instagram compartió con sus seguidores uno de los problemas que más la aterran. La presentadora mostró que tiene huecos en el cuero cabelludo y que se notan especialmente cuando se lo recoge.

“Cuando a veces me quiero hacer una colita de caballo, cogerme el pelo en la mitad, o lo que sea, me atormentan estos huecos que tengo acá, y necesito solucionarlos urgentemente ¿Ven que me cojo la moñita y hay pedazos en donde no hay pelo? Me atormenta”, señaló la presentadora.

El día que Laura Acuña se quedó sin voz

En el marco de la celebración del pasado Día de la Madre, la presentadora Laura Acuña fue invitada especial al programa del canal Caracol Día a Día, donde aprovechó para contar una de las anécdotas que ha vivido con su hijo.

El tema central de la entrevista fue el papel que Acuña ha tenido como madre, por lo que también le hicieron un homenaje a su labor. Además, hablaron sobre lo más difícil de ser mamá, momento en el que contó la vez en que casi se queda sin voz por gritar para salvar a Nicolás, su hijo menor.

Al parecer, todo comenzó cuando la presentadora estaba compartiendo con algunos conocidos y salió a contestar una llamada, mientras Nicolás se habría quedado bajo la vigilancia de cinco adultos.

Sin embargo, cuando Acuña estaba afuera atendiendo la llamada, se dio cuenta por la cámara de seguridad que su hijo estaba intentando subirse al muro de un balcón de un segundo piso. En ese momento la presentadora comenzó a gritarle a su hijo para evitar que este continuara con su “hazaña”.

“Le grité tan duro que me quedé sin voz; nunca me había pasado eso, pero se bajó de ahí. Mete un salto más grande y puede pasarle algo”, expresó Acuña en medio de la entrevista, asegurando que además del susto, también se había quedado sin voz.

Según recordó en el programa, las personas que supuestamente estaban cuidando del menor no se habrían dado cuenta de que este estaba jugueteando en el balcón, aunque estaban en la misma habitación que Nicolás.

¿Terminó con el papá de sus hijos?

Debido a su gran reconocimiento, muchas personas y seguidores de Acuña están pendientes de lo que pasa en su vida. Algunas cuentas de Instagram habían hablado sobre la posible separación de la presentadora y su esposo Rodrigo Kling, pues había quienes aseguraban que no habían vuelto a subir nada juntos y se les veía muy lejanos.

Además, tras una oleada de rupturas en el mundo de la farándula, la pareja no sería la excepción a ojos de muchos.

Cabe señalar que la presentadora no suele hablar de su vida personal y en varias ocasiones ha manifestado que le encanta que los demás no sepan nada de ese aspecto. No obstante, una de las cuentas que se encarga de compartir información sobre los famosos subió una foto de la pareja.

En ella se ve la pareja feliz en compañía de sus hijos, por lo que muchos seguidores asumieron que los rumores eran falsos. De hecho, varios seguidores no tardaron en felicitar a la pareja, que es una de las más estables del mundo de la farándula colombiana.