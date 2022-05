Esto es lo que cobra Yina Calderón por un show de guaracha

La empresaria y ex participante de Protagonistas de Novela, Yina Calderón, es una de las personalidades colombianas que más polémicas causa. Esto, debido a sus comentarios, peleas o críticas que recibe.

Calderón, además de montar su empresa de fajas, es DJ, por lo que constantemente está promocionando en sus redes sociales sus fiestas.

En sus cuentas oficiales ha compartido videos de las presentaciones que ha llevado a cabo en discotecas, fincas, y otros escenarios de Colombia. Por ello, muchos seguidores se han preguntado cuánto cobra Calderón por tocar en una fiesta.

La incógnita, que había llegado a oídos de la empresaria en distintas ocasiones, finalmente fue respondida. En sus historias de Instagram, la polémica creadora de contenido inició una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores.

Allí respondió la duda sobre el costo de sus presentaciones: “¿Cuánto cobra por un toque?”, a lo que la influenciadora dijo: “Nene, la verdad y sin hablarte paja, eso depende. Depende del lugar, si es discoteca, si es privado, si es pueblo… cobramos 4 millones de pesos, cobramos 5, cobramos 6, cobramos 7, 3 y medio, eso depende”, aseguró Calderón.

Además, la empresaria señaló que no era una carrera fácil. Pues aseguró que es difícil ganarse el lugar. De hecho, decidió ahondar un poco más en el tema, pues fue preguntada por el interés que Epa Colombia ha mostrado por convertirse en DJ.

“Nenes, yo pienso que para todo el mundo hay y si eso es lo que ella quiere, pues ojalá que le vaya muy bien. Pero esto es un camino superdifícil, ganarse el respeto de la gente. Mírame a mí, hace cuánto llevo haciendo guaracha y hasta ahora la gente me dice ‘bien, vas bien’”.

¿La mamá de Yina apoya sus fiestas?

Recientemente, la mamá de Calderón, Merly Ome, habló con el programa de Caracol Televisión La red sobre las fiestas que hace su hija, por las que más de una vez le han llamado la atención en el conjunto residencial donde vive.

Según cuenta la mamá de la influencer, empezó como algo muy tranquilo, pero luego todo se fue saliendo de control. “Me llegaba a decir: es que nos vamos para Medellín y era un sufrimiento”, dijo.

Luego, aseguró que más de una vez el personal de vigilancia le ha llamado para pedirle que le diga a su hija que detenga las fiestas. “He tenido que llegar al apartamento a sacarle gente porque la vigilancia me llama y me dice que Yina ya lleva tres días tomando”, confesó.

Además, aseguró que ha encontrado a su hija sin poderse levantar y ha tenido que pedirle que detenga tanta fiesta.

“Una vez llegué y le dije: ‘Ya, párela’. Ella me decía que era su apartamento, pero a mí no me importaba. Y es que la gente es abusiva, le cogen las tarjetas y salen en el carro a comprar más licor. Un día llegué y las chicas se estaban poniendo la ropa de ella”, dijo.

Ome también habló de las cirugías que se ha hecho su hija, quien, en algún momento, aseguró que quería convertirse en una barbie humana.

“A la primera cirugía la acompañamos su papá y yo, y me dijo que se iba a hacer una lipo y ponerse vitaminas en la cola. Nosotros escuchábamos a Yina gritando en el quirófano, pero la doctora decía que estaba bien, pero eran biopolímeros y ahí empezó el calvario”, dijo.

A pesar de las fiestas y las polémicas que ha protagonizado su hija, su mamá la defiende. “Yina no es una mala persona, ni le hace mal a nadie, antes, ella genera empleo a más de 40 personas en la empresa y afuera también. De hecho a mí también me tiene un sueldo, me tiene apartamento y me está ayudando a construir mi finca, ella es buena persona y yo sí quiero que me convierta en abuela, así de pronto no me hace sufrir más”, concluyó.