“Aquí no fue”: Yina Calderón abrió cuenta en una nueva red social

Yina Calderón ha padecido en los últimos días debido al cierre de su perfil de Instagram, siendo esta la quinta vez que le sucede esto a la DJ e influencer.

“Buenos días, yo no sé si llorar, reír, saltar, o sea, no sé. Creo que otra vez me inhabilitaron mi cuenta personal, por quinta vez. Yo no sé, ¿qué hago? Realmente esto es impresionante, yo creo que soy la persona más inhabilitada en el mundo, quinta cuenta inhabilitada, chicos, quinta”, dijo Calderón, por medio de un video que publicó en una cuenta alterna dentro de la misma red social.

Luego añadió: “Obviamente, me duele mucho que me inhabiliten mis cuentas, no me parece justo, no sé a quién tengo detrás, de verdad, hay cosas más terribles, yo tengo ahí alguien detrás dándole, dándole. Igual mi comunidad es demasiado grande, las cuentas falsas son una chimba”.

Sin embargo, fue al siguiente día de notificar la noticia que la creadora de contenido aseguró sentirse depresiva, incluso más que las otras veces en las que cerraron su cuenta en la plataforma virtual propiedad de Meta.

“La verdad sí estamos tomando, estamos tomando. ¿Desde cuándo, desde ayer? Desde anoche, me fui para un bar en Bogotá, porque me dio superduro el cierre de la cuenta, pero yo no soy una mujer chillona, chillar jamás, prefiero que me vean sayayín”, manifestó.

¿Por qué se va para Twitter?

Sin embargo, en medio de la tristeza que le generó el cierre de su quinta cuenta oficial, Calderón aseguró que la relación entre ella e Instagram era algo más personal que profesional, por lo que si desde la red social no la dejaban ser como es, lo mejor sería buscar nuevos rumbos en los que pueda mostrar su personalidad, sin ninguna clase de prohibición, y tal parece que esta plataforma sería Twitter.

Así lo expresó Yina por medio de un video que publicó en Instagram, en el que, además de invitar a las personas a unirse a su nuevo perfil de Twitter, explicó las razones por las cuales desistía de una vez por todas de la red social hermana de Facebook.

“Señoras y señores, nos damos por vencidas con Instagram. Aquí no fue y vamos a cambiar. Vamos a ser otras personas, pero en Twitter”, expresó Calderón entre risas.

Después indicó que ella ya no tiene cambio, pues su personalidad es algo que no negocia, por lo que como en Instagram “uno no puede hacer nada”, la decisión que tomó es irse a Twitter, ya que “es una plataforma que me va a permitir a mí ser lo que yo soy. Como les digo, yo soy así, ya no hay arreglo”.

“Entonces allá sí vamos a poder transmitir, si vamos a poder hacer videos, hoy voy a subir todo lo que se vive realmente detrás de un toque, que yo no lo subo a Instagram por el problema que estoy viviendo con ellos (…). Yo ya no voy a seguir en lo mismo y nos vamos pa’ Twitter”, añadió la también intérprete de guaracha.

Sin embargo, la rendición de Calderón parece que no es completa. También por su cuenta alterna comunicó que, aunque no estará tan activa en Instagram como antes, sí tendrá una cuenta con la cual comunicarse personalmente con sus seguidores; eso sí, sin generar las mismas polémicas que generó en el pasado.

“Debido a tantas cuentas falsas que tengo y a que ya he tenido cinco cuentas, es muy difícil utilizar cualquier usuario, no están disponibles, entonces le pusimos de la siguiente manera, a nuestra sexta cuenta, para que se vayan ya y disfruten lo que va a parar en el toque (…); bueno, entonces quedó ‘oficialdjyinacalderon’, por el momento mi única cuenta oficial, la estaba utilizando para mis tintes, pero cuando toca, toca porque no tengo cuenta”, informó la exprotagonista de Nuestra Tele en Instagram.