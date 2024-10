Giovanny Ayala destapó cómo inició la fuerte pelea con Ciro Quiñonez en pleno centro comercial: “No sé si estaba drogado”

Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez, el pasado 3 de octubre, estuvieron en el centro de una gran controversia en redes sociales tras protagonizar un tenso incidente en un lugar público de Bogotá. Los cantantes no supieron manejar la situación y terminaron enfrascados en una pelea física frente a un grupo de personas.

Giovanny Ayala fue invitado a Olímpica Stéreo , al conocido espacio ‘Temprano es más bacano’, donde le preguntaron sobre esta polémica. El cantante no dudó en sincerarse y relatar un poco de lo que fue este enfrentamiento.

Giovanny Ayala contó cómo inició la pelea con Ciro Quiñonez

“ ‘Así es que lo quería ver, solito’, me dijo. No sé si Ciro estaba drogado o borracho ”, afirmó el colombiano en el medio.

“ Me tiró al piso y me encendió a pata ”, comentó Ayala en el programa radial.

Y aseveró que su colega atentó contra su integridad, ya que 15 días atrás se había realizado una cirugía en los ojos y la mayoría de golpes iban dirigidos a la cara. Aunque no pasó a mayores, Ciro habría salido corriendo y abandonó el lugar, dejando una marca en el rostro del hombre que apoyó al compositor.

En la conversación con Olímpica Stéreo , la celebridad musical soltó parte de las razones de su conflicto, mencionando que Quiñonez “es un tipo desleal. Le di la mano desde ceros, pues no salía de Cúcuta, cuando cantaba vallenatos. Le tocó pasarse a música popular y tampoco le está funcionando”.

“Está reclamando unas regalías sobre Regalada sales cara. Reclama el 100 por ciento de las regalías. En este momento está en proceso esa canalización del 50 por ciento y a él no le gusta porque no está recibiendo el 100 por ciento, me parece atrevido”, agregó.