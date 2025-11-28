El Desafío Siglo XXI sigue captando el interés de los televidentes, quienes cada noche se conectan para ver a los participantes realizar las exigentes pruebas y conocer quienes serán los que lleguen a la final, pues cuando se pensó que estaba en su recta final, hubo un inesperado cambio y se crearon nuevos grupos.

Asimismo, han surgido nuevas situaciones que han puesto en duda la continuidad de los jugadores en la competencia, pues el pasado 26 de noviembre, Lina González, hizo un mal movimiento que le provocó una fuerte molestia en el hombro y recibió asistencia médica.

La participante de Neos no logró terminar la prueba en el Box Blanco y fue atendida por el equipo profesional que se encargó de analizar su evolución y dictaminar si podía seguir en el juego.

Inesperada situación en el ‘Desafío Siglo XXI’ causó desconcierto

En la noche del 28 de noviembre, los equipos llegaron a la pista y antes de comenzar, Andrea dio una noticia que desconcertó a todos los jugadores, pues la prueba de muerte se canceló y generó dudas si habría un reintegro.

“Lina, siento mucho tener que trasmitir esta noticia, pero no puedes continuar con nosotros en esta competencia”, dijo Serna.

Al escuchar a la presentadora, la antioqueña rompió en llanto y le pidió perdón a sus compañeros, en especial a Pedro, ya que al estar compitiendo por parejas, él también tuvo que abandonar la ciudadela.

“Quiero darle las gracias a todos, la verdad. De verdad que yo pensé y me imaginé que al llegar aquí con un equipo nuevo, que de pronto venía a invadir su espacio, digamos que a frenar un poquito su avance porque llegaba alguien nuevo”, empezó diciendo, afirmando que durante mucho tiempo, estar en El Desafío fue su sueño y que admiraba a sus compañeros por lo que habían logrado.

“Quería demostrarle a Colombia un poquito más, he tratado que todo fuera divertido, vivir este momento, vivirlo todo. Con la mejor energía y la actitud positiva para todo lo que venga, muchachos, ustedes saben que se está abajo y en cualquier momento sube”, añadió con lágrimas en los ojos.