Desafío Siglo XXI: integrante de Neos sufrió doloroso accidente; paramédicos entraron al ‘box’

En medio de la más reciente prueba del programa, una de las deportistas tuvo que abandonar el circuito.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 3:22 a. m.
La integrante de 'Neos' vivió doloroso momento en medio de la reciente prueba del Desafío Siglo XXI.
La integrante de 'Neos' vivió doloroso momento en medio de la reciente prueba del Desafío Siglo XXI. | Foto: Foto 1: El Desafío Siglo XXI - Foto 2: Captura Instagram @caracoltv

En la noche de este miércoles, 26 de noviembre, se llevó a cabo una, nueva prueba por equipos en el Box Blanco del Desafío Siglo XXI, en el que los participantes que continúan dentro de la competencia tuvieron que atravesar un complicado circuito por turnos.

En este reto, cada integrante pasó uno a uno con el objetivo de seguir las reglas y completar los pasos en el menor tiempo posible.

Fue en el camino de las redes cuando Lina González, una de las nuevas participantes de la temporada 2025 e integrante del equipo Neos, hizo un mal movimiento que le provocó una fuerte molestia en el hombro y la llevó a gritar de dolor frente a las cámaras del programa.

“Ay, el hombro, se me salió el hombro (...) no puedo avanzar porque tengo el hombro afuera. Necesitó a los paramédicos, por favor”, dijo tras detener la prueba.

En cuestión de segundos, el equipo de emergencias del Canal Caracol entró a la pista y se la llevó para realizarle los exámenes pertinentes y determinar si sufrió algún daño en sus tejidos o ligamentos.

Esto afectó al equipo Neos, pues se quedaron si una de sus participantes, lo que hizo que el esfuerzo por poder ganar la prueba fuera aún mayor.

Según reveló el Canal Caracol por medio de la página oficial del Desafío Siglo XXI, la participante se dislocó el hombro y recibirá atención médica con el paso de los días para analizar su evolución y asegurar que el daño no sea permanente.

Contexto: Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ rompió una de las reglas y su equipo fue sancionado

A través de la sección de los comentarios, los seguidores de la deportista y del equipo verde compartieron sus opiniones con respecto al inesperado accidente y le desearon una pronta recuperación a la joven, quien manifestó frustración al no haberle podido cumplir a sus compañeros.

“Si en Neos hay alguien que tenga los dos hombros nuevos, que levante la mano”; “Uy, ese hombro ha salido del grupo”; “No, ahora Kevin está solo en ese equipo”; “Este equipo está muy remendado jaja qué dolor”; “No, qué pesar, ellos tenían todas las posibilidades de ganar, pero qué embarrada, cada vez les está yendo peor.

Gamma ganó la prueba del Box Blanco

Teniendo en cuenta las complicaciones que vivió Neos y la falta de conexión entre los integrantes de Alpha, Zambrano, Myrian, Rosa, Gero, Tina, Julio, Leo e Isa, integrantes de Gamma, se coronaron como los ganadores de la prueba.

