Se conocen nuevas pistas sobre el nacimiento del bebé de Mariana Pajón: la “reina del BMX” ya estaría celebrando su llegada

Mariana Pajón y su esposo, Vincent Pelluard, han inundado las redes sociales de ternura desde que se enteraron que iban a ser padres, compartiendo con sus seguidores numerosas fotografías con las que han mostrado cómo han vivido ese proceso de embarazo de la “reina del BMX”, como es conocida la medallista olímpica.

Después de varios meses de espera, Mariana había afirmado en sus redes sociales que el nacimiento de su primer hijo estaba previsto para finales de noviembre. Ahora, según fuentes cercanas, ese esperado momento habría llegado la noche del viernes 28 de noviembre de 2025, en una clínica de Medellín.

Aunque la pareja no se ha pronunciado directamente, la confirmación del nacimiento de su bebé en la capital antioqueña ha sido divulgada por El Colombiano y La Red, de Caracol Televisión.

No obstante, por ahora solo se habrían confirmado la fecha y el lugar donde la pareja recibió a su primogénito, pues aún no se han revelado otros datos como el nombre del bebé.

Los seguidores de Pajón estaban esperando con ansias esta noticia luego de que ella misma, en los primeros días de la última semana de noviembre, publicara en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes, la mayoría de ellas a blanco y negro, con un emotivo mensaje que se convirtió rápidamente en la primera pista clave de la pronta llegada de su hijo.

“Cada día estamos más cerquita de conocernos. Y aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que ha sido tu hogar. Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí. Te espero con el corazón listo y lleno de amor”, escribió la antioqueña en la publicación que rápidamente alcanzó más de 40 mil ‘me gusta’ y varios comentarios de felicitaciones.

Una bicicleta, la sorpresa con la que anunciaron su embarazo

La pareja anunció su embarazo públicamente en junio de 2025, después de varios meses de discreción ante la llegada de un nuevo integrante a su hogar.

Esta decisión, según explicaron en diferentes entrevistas, la tomaron tras vivir una experiencia pasada dolorosa, ya que previamente habían atravesado por una pérdida.