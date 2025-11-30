Suscribirse

Gente

Se conocen nuevas pistas sobre el nacimiento del bebé de Mariana Pajón: la “reina del BMX” ya estaría celebrando su llegada

La medallista olímpica y su esposo, Vincent Pelluard, empezaron a compartir detalles de esta etapa como padres con emoción a través de sus redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
30 de noviembre de 2025, 12:07 p. m.
Mariana Pajón
Mariana Pajón habría dado a luz el pasado viernes, 28 de noviembre de 2025. | Foto: Instagram @marianapajon

Mariana Pajón y su esposo, Vincent Pelluard, han inundado las redes sociales de ternura desde que se enteraron que iban a ser padres, compartiendo con sus seguidores numerosas fotografías con las que han mostrado cómo han vivido ese proceso de embarazo de la “reina del BMX”, como es conocida la medallista olímpica.

Después de varios meses de espera, Mariana había afirmado en sus redes sociales que el nacimiento de su primer hijo estaba previsto para finales de noviembre. Ahora, según fuentes cercanas, ese esperado momento habría llegado la noche del viernes 28 de noviembre de 2025, en una clínica de Medellín.

Contexto: Mhoni Vidente auguró lamentable tragedia que involucra tres muertes; dio detalles de cómo ocurriría: “Son cosas de la vida”

Aunque la pareja no se ha pronunciado directamente, la confirmación del nacimiento de su bebé en la capital antioqueña ha sido divulgada por El Colombiano y La Red, de Caracol Televisión.

No obstante, por ahora solo se habrían confirmado la fecha y el lugar donde la pareja recibió a su primogénito, pues aún no se han revelado otros datos como el nombre del bebé.

Los seguidores de Pajón estaban esperando con ansias esta noticia luego de que ella misma, en los primeros días de la última semana de noviembre, publicara en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes, la mayoría de ellas a blanco y negro, con un emotivo mensaje que se convirtió rápidamente en la primera pista clave de la pronta llegada de su hijo.

“Cada día estamos más cerquita de conocernos. Y aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que ha sido tu hogar. Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí. Te espero con el corazón listo y lleno de amor”, escribió la antioqueña en la publicación que rápidamente alcanzó más de 40 mil ‘me gusta’ y varios comentarios de felicitaciones.

Contexto: Carlos Vargas, de ‘La Red’, confesó la insólita razón por la que le negaron la entrada a una discoteca: “¿Cuál es el criterio?"

Una bicicleta, la sorpresa con la que anunciaron su embarazo

La pareja anunció su embarazo públicamente en junio de 2025, después de varios meses de discreción ante la llegada de un nuevo integrante a su hogar.

Esta decisión, según explicaron en diferentes entrevistas, la tomaron tras vivir una experiencia pasada dolorosa, ya que previamente habían atravesado por una pérdida.

A pesar de esto, la tan anhelada noticia por fin llegó a sus vidas y, al momento de compartirla en redes sociales, lo hicieron por medio de un emotivo video en el que mostraron una pequeña bicicleta de madera como símbolo de la llegada de su bebé.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue la emotiva escena que protagonizó J Balvin junto a Maluma durante su show en Medellín; se viralizó rápidamente en redes

2. Dayro Moreno confesó cuál es su trago favorito: contó la millonada que se ha gastado en alcohol

3. Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas; lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país

4. ¿Quién es Cristian Orozco, el nuevo fichaje del Manchester United?

5. “Al presidente Petro le han secuestrado”: crecen las tensiones en la izquierda de cara a las elecciones del 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mariana PajónHijosredes socailes

Noticias Destacadas

J Balvin y Maluma

Así fue la emotiva escena que protagonizó J Balvin junto a Maluma durante su show en Medellín; se viralizó rápidamente en redes

Redacción Gente
Johanna Fadul habló de pérdida que sufrió.

Johanna Fadul recordó la pérdida de sus bebés con conmovedoras declaraciones: “Fueron siete meses haciendo todo para ellas”

Redacción Gente
Mariana Pajón

Se conocen nuevas pistas sobre el nacimiento del bebé de Mariana Pajón: la “reina del BMX” ya estaría celebrando su llegada

Redacción Gente

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.