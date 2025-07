Mariana Pajón se destapa y hace radical sentencia sobre su futuro: “Sin pisarle los sueños a nadie”

“ Es muy pronto, pero tengo un reto y una meta y es que quiero hacer pista. Me veo ahí en Los Ángeles . El cronómetro es lo que habla, pero con la pista todo ha sido muy natural. Siempre he hecho pista y es un equipo que admiro un montón, quiero poder ver las posibilidades sin dejar el BMX”, expresó, sin rodeos.

“ Me preocupa porque si para mí fue difícil encontrar respaldo y credibilidad, no me imagino como será para los demás . El deporte de alto rendimiento es costoso y es un aporte para construcción Colombia”, dijo.

“A todas las empresas les digo que es lo mejor que pueden hacer para la imagen de una marca, sueños, trabajo en equipo, esfuerzo. Sin las empresas privadas, nunca me habrían apoyado y con eso he podido hacer un eco muy grande. Imagínate si tenemos más ruido positivo y Colombia lo necesita. Las marcas me apoyan hace más de 15 años y sin ellos no hubiera llegado a donde estoy”, añadió.