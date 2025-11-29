Ex de Beéle apareció en su concierto en Bogotá y desató rumores de reconciliación

En junio de 2024, Camila Rodríguez, exesposa de Beéle, sorprendió a los usuarios de redes sociales al exponer al cantante urbano y a la influenciadora Isabella Ladera.

Según contó, descubrió conversaciones comprometedoras entre ambos, pese a que cada uno tenía una relación y una familia conformada.

El tema generó una fuerte polémica entre los usuarios de internet, pues en las capturas de pantalla que compartió Camila aparecían mensajes muy delicados que desataron miles de críticas por parte de la comunidad de internet.

Los artistas duraron varios años casados y tuvieron dos hijos. | Foto: Tomada de redes sociales

Esto tuvo como resultado la separación y el posterior divorcio entre los artistas, proceso que terminó en demandas legales por la custodia de sus hijos, así como por la distribución de los bienes y las ganancias económicas acumuladas a lo largo de los años gracias a su trabajo en conjunto.

Aunque Beéle e Isabella Ladera iniciaron una relación formal, con el paso de los meses esta llegó a su fin.

Sin embargo, volvieron a estar bajo el ojo de millones de personas cuando se filtró un video íntimo, situación que también desencadenó problemas legales para las dos partes.

El cantante y la creadora de contenido fueron expuestos con un video íntimo en internet. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Cara Rodríguez fue vista en uno de los más recientes conciertos de Beéle

A través de TikTok se viralizaron varios videos de Camila Rodríguez disfrutando uno de los conciertos más recientes del cantante urbano en la ciudad de Bogotá.

“Cara en el concierto de tu infiel favorito, jaja”, escribió una de las asistentes que expuso la presencia de la creadora de contenido en el show de Beéle.

Otro detalle que llamó la atención fue la aparición de sus hijos Ethan y Paolo, quienes, pese a su corta edad, acompañaron a su padre durante el show.

Incluso, el cantante no dudó en saludarlos frente a todo el público del Movistar Arena y dedicarles unas tiernas palabras.

Como era de esperarse, miles de personas que han estado siguiendo el caso de su divorcio se manifestaron en la sección de comentarios y compartieron sus opiniones sobre la asistencia de Cara Rodríguez y sus hijos al concierto de Beéle. La mayoría salió en su defensa, especialmente porque las críticas no tardaron en aparecer.

“¿Sí entienden el significado de ser la mamá de sus hijos?”: “Camila siempre va a ser la mamá de sus hijos, no tiene nada de malo que compartan los mismos espacios”; “Lo mejor que les puede pasar a esos niños es que sus padres se lleven bien y tengan una buena relación. Enhorabuena que los llevó”, y “Lo hace por sus hijos, maduren”, escribieron.

¿Hay reconciliación entre Beéle y Cara Rodríguez?

Pese a que ninguno de los dos famosos se ha pronunciado, lo cierto es que la creadora de contenido mantiene una relación amorosa con el productor musical Jake Castro y a Beéle se le ha relacionado con la actriz Kimberly Reyes.