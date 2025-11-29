Suscribirse

Gente

Ex de Beéle apareció en su concierto en Bogotá y desató rumores de reconciliación

La creadora de contenido llegó al Movistar Arena en compañía de sus hijos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 9:25 p. m.
La exesposa del cantante urbano fue vista en uno de los conciertos del Movistar Arena.
La exesposa del cantante urbano fue vista en uno de los conciertos del Movistar Arena. | Foto: Foto 1: Instagram @caraoficial_ - Foto 2: Captura TikTok @paucalvoch

En junio de 2024, Camila Rodríguez, exesposa de Beéle, sorprendió a los usuarios de redes sociales al exponer al cantante urbano y a la influenciadora Isabella Ladera.

Según contó, descubrió conversaciones comprometedoras entre ambos, pese a que cada uno tenía una relación y una familia conformada.

El tema generó una fuerte polémica entre los usuarios de internet, pues en las capturas de pantalla que compartió Camila aparecían mensajes muy delicados que desataron miles de críticas por parte de la comunidad de internet.

Modelo Isabella Ladera anuncia medidas legales tras filtración de video con el cantante Beéle.
Los artistas duraron varios años casados y tuvieron dos hijos. | Foto: Tomada de redes sociales
Contexto: Abogados de Isabella Ladera se pronunciaron por filtración de video íntimo con Beéle; tomaron fuerte determinación

Esto tuvo como resultado la separación y el posterior divorcio entre los artistas, proceso que terminó en demandas legales por la custodia de sus hijos, así como por la distribución de los bienes y las ganancias económicas acumuladas a lo largo de los años gracias a su trabajo en conjunto.

Aunque Beéle e Isabella Ladera iniciaron una relación formal, con el paso de los meses esta llegó a su fin.

Sin embargo, volvieron a estar bajo el ojo de millones de personas cuando se filtró un video íntimo, situación que también desencadenó problemas legales para las dos partes.

El cantante urbano se pronunció en su cuenta de Instagram.
El cantante y la creadora de contenido fueron expuestos con un video íntimo en internet. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana
Contexto: Beéle explotó ante la fuerte polémica por video íntimo con Isabella Ladera, lanzó sablazo

Cara Rodríguez fue vista en uno de los más recientes conciertos de Beéle

A través de TikTok se viralizaron varios videos de Camila Rodríguez disfrutando uno de los conciertos más recientes del cantante urbano en la ciudad de Bogotá.

“Cara en el concierto de tu infiel favorito, jaja”, escribió una de las asistentes que expuso la presencia de la creadora de contenido en el show de Beéle.

Otro detalle que llamó la atención fue la aparición de sus hijos Ethan y Paolo, quienes, pese a su corta edad, acompañaron a su padre durante el show.

Incluso, el cantante no dudó en saludarlos frente a todo el público del Movistar Arena y dedicarles unas tiernas palabras.

Como era de esperarse, miles de personas que han estado siguiendo el caso de su divorcio se manifestaron en la sección de comentarios y compartieron sus opiniones sobre la asistencia de Cara Rodríguez y sus hijos al concierto de Beéle. La mayoría salió en su defensa, especialmente porque las críticas no tardaron en aparecer.

“¿Sí entienden el significado de ser la mamá de sus hijos?”: “Camila siempre va a ser la mamá de sus hijos, no tiene nada de malo que compartan los mismos espacios”; “Lo mejor que les puede pasar a esos niños es que sus padres se lleven bien y tengan una buena relación. Enhorabuena que los llevó”, y “Lo hace por sus hijos, maduren”, escribieron.

¿Hay reconciliación entre Beéle y Cara Rodríguez?

Pese a que ninguno de los dos famosos se ha pronunciado, lo cierto es que la creadora de contenido mantiene una relación amorosa con el productor musical Jake Castro y a Beéle se le ha relacionado con la actriz Kimberly Reyes.

Por ello, todo apuntaría a que se trata simplemente de una tregua por el bienestar y la tranquilidad de sus hijos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe apunta a derrotar a Petro en 2026 con la unión desde Fajardo hasta Abelardo: “Seguiría insistiendo en eso”

2. Venezuela le responde a Donald Trump con fuerte “advertencia”, tras el anuncio del cierre del espacio aéreo

3. Ex de Beéle apareció en su concierto en Bogotá y desató rumores de reconciliación

4. Aparecen videos de la subteniente María Camila Mora, oficial asesinada por capitán del Ejército en el Cantón Norte en Bogotá

5. Evacuación preventiva en Puracé: autoridades ordenan salida inmediata en zona de amenaza alta por incremento de actividad volcánica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

beéleConciertos en 2025Conciertos en Bogotá

Noticias Destacadas

La exesposa del cantante urbano fue vista en uno de los conciertos del Movistar Arena.

Ex de Beéle apareció en su concierto en Bogotá y desató rumores de reconciliación

Yina Calderón

Yina Calderón confesó, entre lágrimas, la decisión que tomaría tras su paso por ‘La Mansión de Luinny’: “No me han valorado”

Redacción Gente
Novela Pa’ Quererte

¿Irreconocible? Así luce actualmente Hanny Vizcaíno, actriz que dio vida a la pequeña Isabel en ‘Pa’ Quererte’

Redacción Gente

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.