Judicial

Procuraduría se opuso a la polémica oferta del empresario Carlos Mattos para reparar a la Fiscalía

La defensa del expresidente de Hyundai Colombia se ofreció a entregar camionetas blindadas para el uso de los funcionarios del ente investigador y del Inpec.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 4:29 p. m.
El empresario Carlos Mattos busca reparar a la Fiscalía con la entrega de camionetas.
El empresario Carlos Mattos busca reparar a la Fiscalía con la entrega de camionetas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Para la Procuraduría General, no se puede aceptar la oferta del empresario Carlos José Mattos Barrero para reparar a la Fiscalía General y el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el proceso que se le adelanta por sus salidas de la cárcel para atender asuntos personales.

Hace unos pocos días, la Fiscalía formalizó ante la jueza 42 de control de garantías el principio de oportunidad que firmó con la defensa del empresario en este caso. En la negociación se fijó la entrega de unas camionetas blindadas para el uso de los funcionarios del ente investigador y el organismo carcelario.

Así era el poder de Carlos Mattos en las cárceles, según la Fiscalía, que se quedó con las “ganas” de imputarle cargos

En la presentación del principio se señaló que los vehículos de alta gama serían puestos “a disposición para labores de custodia, logística y transporte de personas privadas de la libertad”.

Los vehículos que serán entregados en “donación” tendrían un valor cercano a los 390 millones de pesos y cuentan con “dirección y asistencia electrónica, frenos delanteros y traseros de disco, sistema ABS, distribución electrónica de frenado, control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendiente y luces delanteras, además de luces diurnas (…) Dos airbags, cinturones de seguridad, un sistema de alerta de colisión frontal. El equipamiento exterior incluye dos puertas laterales y una puerta trasera de apertura vertical”.

Nación

Esta es la fecha de imputación de cargos contra Ricardo Roa por la violación de los topes en la campaña Petro Presidente

Cali

Emcali anuncia mejoras en infraestructura para el monitoreo de acueducto y telecomunicaciones

Cali

Senadora Aida Quilcué fue hallada con vida: esto se sabe

Cartagena

Hallan sin vida a chef de 21 años que fue arrastrado por el mar en Cartagena: asciende a 23 el número de víctimas mortales por el frente frío

Cali

“Que no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del país”: Petro sobre el secuestro de la senadora Aida Quilcué en el Cauca

Nación

Senadora Aida Quilcue habría sido secuestrada en Cauca: Fuerza pública despliega capacidades para su búsqueda

Nación

El negocio para la compra de cascos de lanchas artesanales en el Atlántico y que se convirtió en un millonario escándalo

Barranquilla

La ‘jugadita’ de Carlos Mattos para seguir pagando su condena desde casa: el proceso lo lleva la polémica jueza que le otorgó la misma medida al ‘Gatico’

Nación

Corte Suprema de Justicia ratificó condena contra el abogado Álex Vernot por el caso Hyundai

Nación

Defensa de Carlos Mattos aclara que la persona mencionada en la Jurisdicción Especial para la Paz es un homónimo

La Fiscalía firmó un principio de oportunidad con el empresario Carlos Mattos.
La Fiscalía firmó un principio de oportunidad con el empresario Carlos Mattos. Foto: Rama Judicial

Sin embargo, para el procurador del caso, esta “donación” —pese a lo manifestado por la Fiscalía— no se cumplen varios de los requisitos de un principio de oportunidad, hecho por el cual la negociación no puede ser avalada.

Igualmente, no se considera pertinente la entrega de los carros por parte del empresario, quien actualmente cumple dos penas por haber sobornado a funcionarios y empleados de la Rama Judicial para resultar beneficiado en unas medidas cautelares.

Carlos Mattos busca a la justicia restaurativa en su proceso por salidas sin permiso de la cárcel y hace insólita oferta

Mattos fue imputado en 2024 por los delitos de peculado por uso y prevaricato por omisión por utilizar de manera indebida los permisos para asistir a citas médicas en Bogotá.

Según un reportaje periodístico publicado en marzo de 2022, Mattos salía de la cárcel La Picota rumbo a una oficina ubicada en la calle 100 con carrera 19, donde atendía asuntos personales; entre estos, reuniones con clientes, inversores y sus abogados.

YouTube video gh0Aq3jJyos thumbnail

Después de que estallara el escándalo, se le cancelaron varios de los permisos que tenía y desde la dirección del Inpec se ordenó la revisión de las salidas.

La audiencia continuará el próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 9 de la mañana con la intervención de la defensa del empresario.

Más de Nación

Ricardo Roa era el gerente de la campaña Petro Presidente.

Esta es la fecha de imputación de cargos contra Ricardo Roa por la violación de los topes en la campaña Petro Presidente

Anuncian jornadas de mantenimiento en acueducto, energía, alumbrado y telecomunicaciones en Cali

Emcali anuncia mejoras en infraestructura para el monitoreo de acueducto y telecomunicaciones

La senada Aída Quilcué fue rescatada por la guardia indígena, gracias a un ejercicio de control territorial apoyada por la comunidad nasa de los municipios de Inzá y Totoró.

Senadora Aida Quilcué fue hallada con vida: esto se sabe

CARLOS MATTOS

Procuraduría se opuso a la polémica oferta del empresario Carlos Mattos para reparar a la Fiscalía

Samuel Peñate, chef de 21 años que murió ahogado en Cartagena.

Hallan sin vida a chef de 21 años que fue arrastrado por el mar en Cartagena: asciende a 23 el número de víctimas mortales por el frente frío

Aida Quilcué criticó a los ministros del Gobierno.

“Que no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del país”: Petro sobre el secuestro de la senadora Aida Quilcué en el Cauca

La senadora Aida Quilcue, habría sido secuestrada.

Senadora Aida Quilcue habría sido secuestrada en Cauca: Fuerza pública despliega capacidades para su búsqueda

Muchas lanchas artesanales en el mar Pacífico colombiano son operadas de manera pirata sin las mínimas precauciones de seguridad, como chalecos salvavidas.

El negocio para la compra de cascos de lanchas artesanales en el Atlántico y que se convirtió en un millonario escándalo

El condenado, Óscar Marsiglia Barrios (54 años), integró una red internacional de narcotráfico entre febrero de 2015 y octubre de 2017 que operaba desde Colombia. (imagen de referencia)

Gobierno anuncia terminación de contratos para servicios de salud en cárceles del país, ¿por qué?

Vista de las inundaciones en la localidad de San Martín del Tesorillo, afectada por las fuertes lluvias que azotaron el sur de Andalucía.

Emergencia en Córdoba: más de 120 funcionarios de la Rama Judicial afectados por las inundaciones

Noticias Destacadas