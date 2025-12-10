“La Organización Mundial de la Salud hizo una medición que muestra que, por cada peso invertido en el mejoramiento de la salud mental de los trabajadores, hay un retorno de cuatro pesos en productividad”. Con este dato, Viviana Echeverri Rizzetto, directora de Asuntos Corporativos de Comfandi, destacó el valor estratégico de incluir la salud mental dentro de las decisiones empresariales.

En la conversación digital, Echeverri explicó que las cajas de compensación llevan más de setenta años aportando al bienestar de los trabajadores. Comenzaron con subsidios monetarios y con el tiempo ampliaron su alcance hacia educación, recreación, turismo, cultura, vivienda y servicios financieros. Señaló que este modelo coincide hoy con las discusiones internacionales sobre progreso y desarrollo, que se centran en la calidad de vida de las personas.

Durante la transmisión, que reunió a más de 3800 personas conectadas, la directiva señaló que Comfandi concibe la productividad como la capacidad de los individuos para generar valor en su vida y en su entorno. Bajo este enfoque, la entidad impulsa la construcción de capacidades que fortalecen el bienestar integral del trabajador.

Ocho dimensiones para fortalecer el bienestar

Un eje central de la estrategia es el Índice de Armonía, una herramienta creada por Comfandi en alianza con la Universidad ICESI que permite medir el bienestar integral de los trabajadores en ocho dimensiones basadas en lineamientos de la OMS, la OCDE y UNICEF. La medición ofrece una lectura clara del estado de bienestar de cada empresa y facilita la elaboración de planes de intervención ajustados a sus necesidades.

Las dimensiones incluyen salud física y salud mental, estabilidad financiera, desarrollo intelectual que comprende el acceso a la educación y la formación continua, condiciones laborales, relaciones sociales, la relación del individuo consigo mismo y con su entorno y el propósito de vida.

Echeverri explicó que cada dimensión exige acciones distintas. En salud se busca promover hábitos que mejoren la vida diaria. La dimensión intelectual requiere una oferta educativa que fortalezca la mentalidad de aprendizaje y genere conocimiento útil para el trabajador y el sector productivo. La estabilidad financiera demanda acompañamiento para lograr una vida económica organizada y evitar endeudamientos con efectos negativos en la salud emocional. Recordó que una situación financiera difícil afecta la salud mental y también influye en la salud física, en las relaciones personales y en el desempeño laboral.

La salud mental se convierte en prioridad empresarial

El encuentro dedicó gran parte de la conversación al tema de la salud mental. Echeverri afirmó que este asunto dejó de ser privado y que ya no se limita a diagnósticos clínicos. Explicó que la salud emocional se relaciona con el estado de ánimo, el descanso, la energía y la capacidad diaria para responder a las exigencias laborales.

“Hoy la salud mental y emocional no es un tabú”. La directiva señaló que los efectos se reflejan en ausentismo, rotación y productividad y que la evidencia confirma su impacto en los resultados de las organizaciones.

Comfandi apoya a sus empresas afiliadas mediante el Índice de Armonía, una herramienta sin costo que permite construir estrategias orientadas a fortalecer el bienestar integral con apoyo en datos y en metodologías específicas.

Un llamado directo al liderazgo empresarial

En su intervención final, Echeverri invitó a los líderes empresariales a asumir el bienestar como eje estratégico. Señaló que el avance comienza en el ejemplo de quienes dirigen las organizaciones y que temas como la salud mental, la estabilidad financiera, el propósito de vida y las relaciones sanas deben respaldarse con recursos y con decisiones claras.