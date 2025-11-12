En el Colegio Comfandi Miraflores, en Cali, María Camila y sus compañeros, estudiantes de último grado, inician las clases con pantallas encendidas y mentes curiosas. En el salón de clase, no solo hojean cuadernos: escriben líneas de código, resuelven problemas con inteligencia artificial y diseñan soluciones que parecen traídas del futuro.

Esta escena refleja lo que es Aprendizaje para la Vida Productiva, la apuesta estratégica de Comfandi por transformar la manera de enseñar y el sentido de aprender, conectando el conocimiento con el mundo laboral y empresarial para fortalecer el talento humano y responder a las demandas del sector productivo. A través de esta visión, la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, reafirma su compromiso con la educación como vehículo de progreso, integrando educación, empleabilidad y desarrollo empresarial.

Desde esta apuesta, la entidad promueve la mentalidad de aprendizaje continuo, porque las habilidades se desarrollan a lo largo de la vida, en escenarios más allá del aula. Por eso, a la par del desarrollo intelectual, se fortalecen otras dimensiones fundamentales para el desarrollo humano: laboral, emocional, social, financiero, ambiental y propósito de vida, buscando el equilibrio del individuo en esas dimensiones para que viva mejor, desarrolle plenamente su potencial y avance hacia el logro de sus metas.

Aprendizaje para la Vida Productiva combina competencias técnicas con habilidades socioemocionales. Se aprende programación, pero también liderazgo, pensamiento crítico y trabajo en equipo. Se busca que las personas se conecten con su propósito de vida, potencien su talento, sean más productivos y contribuyan a entornos laborales sostenibles que fortalezcan el tejido empresarial y social de la región”, afirmó Alejandra Jaramillo González, directora de Desarrollo Social de Comfandi.

La transformación también se vive en los Campus E: ecosistemas vivos que integran aprendizaje y conexión para impulsar el bienestar integral de personas, familias y empresas. “Son espacios intergeneracionales, diseñados para acompañar a lo largo de la vida. Allí se construyen capacidades y se generan oportunidades para aprender, crecer, innovar, progresar y estar y sentirse bien; donde se materializa nuestra apuesta estratégica”, explicó Jaramillo.

Cuatro de estos espacios, ubicados en Cali, Yumbo, Tuluá y Arroyohondo, estarán listos en 2025, dentro de un plan que contempla 11 en total. La inversión asciende a 150.000 millones de pesos en cinco años.

Entre las metas de Aprendizaje para la Vida Productiva está aumentar un 30% la cobertura educativa en preescolar, básica y media; que el 98% de los estudiantes de educación media continúen su ruta hacia la formación, el emprendimiento o la empleabilidad; llegar a más de 20.000 personas, preparándolas para acceder a empleos formales o desarrollar sus emprendimientos; generar al menos 8.000 empleos anuales y responder al 75 por ciento de las demandas laborales y empresariales.

Con esta apuesta, Comfandi reafirma su vocación educativa enfocando sus capacidades en lo que mejor sabe hacer: formar para la vida. A través de una educación transformadora y conectada con el mundo productivo, responde a los retos del entorno, potencia el talento humano e impulsa el progreso de la región.

“Gracias a la formación que recibí en el colegio Comfandi descubrí mi pasión por la programación desde muy joven. Lo que aprendí me abrió las puertas a la carrera de Ingeniería de Sistemas y hoy, mientras curso una maestría en Analítica de Datos, puedo decir que Comfandi me dio las herramientas para afrontar los retos de la educación posmedia. Su enfoque en STEM+ me preparó para el mundo laboral y me inspiró a compartir mi conocimiento como docente y a seguir creciendo en la era digital”, afirmó María Camila Lenis, egresada del colegio Comfandi Miraflores.