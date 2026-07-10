CiberPaz, el programa que amplían la formación en habilidades digitales y beneficia a cientos de estudiantes

La Universidad de Pamplona, en articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), lidera el programa de desarrollo CiberPaz Formaciones, una estrategia nacional orientada al fortalecimiento de las habilidades digitales de niños, niñas, jóvenes, docentes y comunidades mediante procesos de formación gratuitos sobre uso responsable de las tecnologías e inteligencia artificial.

La iniciativa hace parte de las acciones encaminadas a promover el acceso al conocimiento digital en diferentes regiones del país. Además de ofrecer cursos especializados, el programa busca fortalecer capacidades relacionadas con la innovación, el emprendimiento, la empleabilidad y la ciudadanía digital, con el propósito de que los participantes adquieran herramientas para desenvolverse en la economía digital y comprendan el impacto de las nuevas tecnologías en distintos ámbitos.

La ministra TIC, Carina Murcia, destacó el alcance que ha tenido el programa desde su creación. “Han sido tres años donde hemos llegado a más de 3.000.000 de colombianos y colombianas sensibilizados con CiberPaz en todos los territorios. También trabajamos para que más mujeres participen en el desarrollo tecnológico del país. La formación en habilidades digitales abre puertas a la educación, el empleo y el emprendimiento, y es clave para construir una transformación digital más inclusiva”.

Ministra TIC, Carina Murcia. Foto: Suministrada Ministerio de las TIC - API

Como parte de esta estrategia, la Universidad de Pamplona ha aportado su experiencia en procesos de formación y extensión para ampliar la cobertura de CiberPaz en contextos urbanos, rurales y de difícil acceso. Según la información del programa, las actividades se han desarrollado en 18 departamentos del país, donde la institución ha certificado a más de 190 docentes y ha acompañado procesos de aprendizaje dirigidos a miles de participantes.

Uno de los resultados reportados corresponde a la participación femenina. De acuerdo con las cifras presentadas, el 52 % de los beneficiarios son mujeres mayores de 14 años. En total, 3.055 participantes hicieron parte de los procesos de formación, orientados al fortalecimiento de competencias digitales y al acceso a contenidos relacionados con innovación e inteligencia artificial.

Transformación digital

La oferta académica contempla cursos sobre inteligencia artificial aplicada al emprendimiento, la productividad, los medios alternativos y comunitarios, el autoaprendizaje, la investigación, el empoderamiento femenino y la creación de contenidos digitales con enfoque en narrativas de paz. Estos espacios buscan promover el uso de herramientas tecnológicas en procesos educativos, sociales y comunitarios.

De acuerdo con la información del programa, el enfoque de estas formaciones también está orientado a fortalecer capacidades para el desarrollo de iniciativas productivas, facilitar el acceso a nuevos conocimientos y promover el uso responsable de las plataformas digitales en distintos contextos.

Este programa ha llegado a 3.000.000 de colombianos sensibilizados con CiberPaz en todos los territorios. Foto: Suministrada Ministerio de las TIC - API

El vicerrector de Bienestar y Extensión de la Universidad de Pamplona, Heriberto Rangel Navia, señaló que la participación de la institución en CiberPaz responde al propósito de contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía digital en el país.

“La Universidad de Pamplona se siente muy feliz de participar junto al Ministerio TIC en un proceso de transformación cultural que permita incorporar la ciudadanía digital como parte del ejercicio cotidiano de nuestra sociedad”, afirmó.

Uso responsable

Para la vigencia 2026, CiberPaz mantendrá sus líneas de Formaciones y Sensibilizaciones con un énfasis en inteligencia artificial y en el uso responsable de las tecnologías. Dentro de sus prioridades también se encuentra la prevención de riesgos en internet para niños, niñas y adolescentes, mediante contenidos orientados a promover prácticas seguras en los entornos digitales.

El programa busca que los participantes desarrollen criterios para interactuar de manera crítica, ética y responsable con las herramientas digitales, al tiempo que adquieren conocimientos que puedan aplicar en escenarios educativos, laborales y comunitarios.

Con estas acciones, la Universidad de Pamplona continúa participando en la implementación de estrategias de apropiación social del conocimiento en alianza con el Ministerio TIC. A través de CiberPaz, ambas entidades desarrollan procesos de formación orientados a ampliar las capacidades digitales de la población, fortalecer la ciudadanía digital y promover el uso de tecnologías e inteligencia artificial en diferentes regiones del país.