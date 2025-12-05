Universidad de Pamplona y Mintic lanzan cursos virtuales gratuitos para mujeres y periodistas de medios alternativos

El Ministerio TIC y la Universidad de Pamplona avanzan en una apuesta nacional para impulsar el empoderamiento femenino y fortalecer a los medios alternativos y comunitarios mediante el uso estratégico de la inteligencia artificial.

Con esta visión, a través del programa Ciberpaz Formaciones, desarrollaron dos cursos virtuales gratuitos: “Inteligencia Artificial para el Empoderamiento Femenino” e “Inteligencia Artificial para Medios Alternativos y Comunitarios”.

“Los cursos se crearon para que más mujeres, jóvenes, comunicadores y líderes territoriales desarrollen habilidades digitales que les ayuden a transformar su futuro”, explicó René Ortegón, director ejecutivo del proyecto. “Los programas son gratuitos y están conformados por cuatro módulos que se desarrollarán en solo 48 horas a través de la plataforma Moodle”, añadió.

El primer curso está dirigido únicamente a mujeres y tiene como propósito cerrar la brecha digital de género y convertir a las participantes en líderes capaces de utilizar la IA para mejorar su vida personal, profesional y comunitaria.

De manera práctica y accesible, las estudiantes aprenden sobre conceptos básicos, sesgos algorítmicos, seguridad digital, liderazgo con datos, creación de redes de apoyo y desarrollo de proyectos con enfoque transformador. Esta formación integra de manera transversal un enfoque de género, garantizando que más mujeres puedan acceder, comprender y aprovechar las tecnologías emergentes.

María, una joven de Norte de Santander, siempre pensó que la tecnología no era para ella. Tras inscribirse al curso, descubrió cómo la inteligencia artificial le ayuda a organizar su emprendimiento, proteger su información y tomar decisiones más seguras. Su proyecto final fortaleció su negocio y hoy inspira a otras mujeres de su comunidad a formarse y crecer.

“Capacitar a las mujeres en IA no es solo un acto de equidad, es una inversión en la innovación y el futuro productivo del país. Ellas serán las líderes que garantizarán que la inteligencia artificial se desarrolle con menos sesgos y con mayor beneficio social”, afirmó Ortegón.

Fortalecer la comunicación comunitaria

El curso, dirigido a comunicadores y periodistas comunitarios, ofrece herramientas para modernizar la producción de contenidos, analizar tendencias locales, optimizar la difusión y enfrentar riesgos como la desinformación. La formación se basa en un enfoque ético, responsable y con perspectiva de género, reconociendo a los medios alternativos como pilares fundamentales de la democracia digital.

Este espíritu se refleja en la experiencia de Andrés, comunicador de un medio comunitario en el Catatumbo, quien gracias al curso aprendió a utilizar herramientas de IA para mejorar sus guiones, identificar temas relevantes y fortalecer su presencia digital. Su proyecto final, un reportaje apoyado con IA sobre líderes locales, logró un alcance inesperado y fortaleció la voz de su comunidad.

“Este curso de MinTIC y Unipamplona representa un salto hacia la modernización de los medios comunitarios, asegurando que se mantengan como voces vitales y éticas en el paisaje informativo de Colombia. No se trata solo de informar, sino de transformar”, añadió Ortegón.

Ambas formaciones incluyen módulos prácticos, uso de herramientas actuales, ejercicios reales y proyectos finales aplicables directamente en los territorios. Con esto, la alianza entre el Ministerio TIC y la Universidad de Pamplona reafirma su compromiso con una sociedad más justa, incluyente y preparada para los retos del mundo digital.