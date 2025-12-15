Universidad de Pamplona exalta a sus mejores talentos

A comienzos de diciembre, la Universidad de Pamplona celebró la Gala de los mejores en 2025. En el Teatro Jáuregui, la comunidad académica se reunió para reconocer el aporte académico, investigativo, artístico y administrativo que ha fortalecido a la institución en sus 65 años de historia. La ceremonia articuló espacios protocolarios, momentos artísticos y la entrega de reconocimientos para visibilizar funciones y aportes fundamentales para la vida universitaria.

La Banda Sinfónica y la Coral acompañaron los himnos, seguido de las palabras de apertura a cargo del rector, Dr. Ivaldo Torres Chávez, quien expresó su alegría por la trascendencia del momento. “Es un orgullo para cada uno de los vicerrectores, docentes y administrativos que han aportado en este ejercicio de la excelencia. Hoy nos encontramos no solo para reconocernos, sino para tener presente hacia dónde vamos”.

La Banda Sinfónica de la Universidad de Pamplona, dirigida por el maestro Jaime Chaparro Neira, acompañó el evento con la interpretación de obras clásicas de la música europea, latinoamericana y colombiana. Asimismo, la All Green Jazz Band, del Tecnológico de Artes Débora Arango, de Envigado, acompañó la jornada con un repertorio de jazz. “Cada presentación es un acto de encuentro, memoria y proyección, donde los estudiantes disfrutan un espacio para transformar su talento en un aporte cultural para la institución y la región”, afirmó Chaparro.

Reconocimientos a los mejores

El primer espacio de reconocimientos estuvo a cargo de la Vicerrectoría de Bienestar y Extensión, que exaltó el trabajo orientado al desarrollo humano, deportivo, artístico y social de la comunidad. Las categorías que integraron este bloque reflejaron el enfoque misional de la dependencia: responsabilidad social universitaria, salud y bienestar, diversidad e inclusión, cultura y patrimonio, y otras líneas relacionadas con la extensión y el impacto territorial.

El segundo espacio reconoció a quienes sostienen la operación institucional, la entrega fue liderada por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Talento Humano. En esta parte de la gala se hicieron distinciones a personal administrativo por su sentido de pertenencia y compromiso, liderazgo y excelencia, gestión institucional, entre otras categorías.

A continuación, la Vicerrectoría Académica orientó la ceremonia de reconocimiento a la excelencia académica, en donde se agruparon categorías vinculadas al desempeño docente y estudiantil, liderazgo y apoyo administrativo a los programas académicos. “Hoy celebramos la excelencia académica de los profesores, de estudiantes que tuvieron el mejor desempeño en el semestre anterior. También celebramos el liderazgo de nuestros representantes estudiantiles al Consejo Superior Universitario - COSEUP, destacando el liderazgo, responsabilidad y compromiso de todos los directores de programa y departamento”, afirmó la Dra. Laura Villamizar Carrillo, vicerrectora Académica.