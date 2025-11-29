Con una agenda cultural y deportiva de tres días, la Universidad de Pamplona celebró su aniversario número 65. Entre el 18 y el 20 de noviembre, la institución congregó a autoridades académicas, comunidad universitaria e invitados especiales para resaltar los avances alcanzados y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta en su apuesta por la excelencia educativa.

La apertura tuvo lugar en el Teatro Jáuregui, donde el rector, Ivaldo Torres Chávez, afirmó que “nos enorgullece ser la institución formadora de más de 115.000 profesionales en diferentes áreas del saber”. Por su parte, la vicerrectora Académica, Laura Patricia Villamizar Carrillo, calificó la conmemoración como un momento de “felicidad y compromiso”.

El acto central de la conmemoración estuvo marcado por la entrega del registro de reacreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus por parte del Ministerio de Educación Nacional. El reconocimiento, recibido por el rector Torres Chávez, amplía a seis años la vigencia de la acreditación e integra todas las sedes donde la institución oferta programas. El delegado del Gobierno nacional ante el Consejo Superior Universitario, Francisco Javier Cuadros Castillo, señaló que esta distinción confirma “la solidez y pertinencia territorial del proyecto académico de la universidad”.

Fiesta cultural y deportiva

Uno de los ejes de la programación fue la segunda edición del Festival de Cine Universitario Territorios que hablan. Historias que inspiran, que reunió a figuras destacadas como Álvaro Rodríguez, Idania Velásquez, Teresa Saldarriaga, Víctor Gaviria, Iván Gaona y Felipe Aljure. Según Caterine Mojica Acevedo, directora del Sello Editorial, el festival buscó visibilizar historias y expresiones culturales que suelen permanecer al margen de la agenda pública.

En el marco de la celebración, la institución llevó a cabo su primera Carrera 5K, que reunió a cerca de 1.400 participantes de la comunidad universitaria. Para Sandra Padilla Sarmiento, directora de Bienestar Universitario, esta actividad simbolizó los “pasos” construidos en la historia académica de la universidad y su presencia en escenarios nacionales e internacionales.

Las actividades incluyeron, además, una eucaristía en la catedral Santa Clara, presidida por el arzobispo de Nueva Pamplona, Jorge Alberto Ossa Soto y la tradicional ofrenda floral en homenaje al fundador José Rafael Faría Bermúdez y al cofundador Eduardo Villamizar Lamus.