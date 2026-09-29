Exsecuestrado de las Farc se cansó de la JEP y lanzó dura declaración contra ese tribunal

La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, denunció millonarios gastos de la JEP en tiquetes, viajes, viáticos, arriendos y nómina.

“Entre enero y junio de este año, la JEP lleva gastados 40.000 millones de pesos en contratistas, 2.170 millones de pesos en tiquetes, viáticos y comisiones. 67 millones de pesos en materiales, 53 millones de pesos en publicaciones y 39.721 millones en servicios que no están discriminados, servicios que no sabemos a qué corresponden y que meten en un paquete por casi 40.000 millones de pesos″, denunció Posada en SEMANA.

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Tras esa reciente denuncia de Posada, Sigifredo López, exdiputado del Valle del Cauca que estuvo secuestrado por las Farc, arremetió en El Debate de SEMANA contra ese tribunal de justicia transicional.

“Siento una gran decepción porque yo fui de los que creí en el Acuerdo de Paz. Nos vendieron a las víctimas el cuento de que íbamos a ser el centro del Acuerdo y que por fin se iba a pacificar el país con soluciones políticas, civilizadas, acordadas. Creímos ingenuamente que los criminales iban, no solo a entregar sus armas, sino a no volver a delinquir, que no iba a volver a haber repetición de estos hechos y que no iba a haber más víctimas en Colombia”, dijo López.

En tal sentido, el exdiputado del Valle del Cauca manifestó en El Debate de SEMANA que solo fue cuestión de tiempo para que las víctimas del conflicto armado empezaran a observar el rol de la JEP.

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“Con el tiempo nos dimos cuenta de que no solo incumplieron los guerrilleros que sí volvieron a delinquir, volvieron a secuestrar, a extorsionar, a reclutar menores; sino que también los operadores de justicia encargados de proteger a las víctimas terminaron haciendo lo que no se debe hacer”, agregó.

Por lo tanto, López dijo enfáticamente que ese tribunal es el mejor ejemplo de aquello que no debe hacer una jurisdicción.

“Por ejemplo, despilfarro. Es el colmo que, mientras el país está en manos del crimen organizado, esta jurisdicción y los jueces penales no tengan una secretaria, no tengan un investigador, y la JEP haga el derroche de los recursos de las víctimas como lo está haciendo”, señaló el exdiputado en El Debate de SEMANA.

Así mismo, López dijo que le parecía el colmo que la JEP “viva en una burbuja de derroche” en medio de tanta carencia de recursos en la justicia ordinaria.

“Es el colmo que la JEP sea complaciente, se abrace con los victimarios, mientras las víctimas sienten, no solamente el derroche, sino el despilfarro y que están siendo revictimizadas en virtud de que privilegian a los victimarios sobre las víctimas. Entonces, lo que siento es una profunda decepción”, concluyó López.