Abelardo De La Espriella confirmó la captura del señalado espía ruso Sergei Vagin por nexos con el ELN y el estallido social

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la captura de un señalado espía ruso que tendría vínculos con la guerrilla del ELN.

En el mensaje, el jefe de Estado afirmó que la captura la realizó la Policía Nacional y se procederá a la respectiva expulsión del ciudadano ruso, identificado como Sergei Vagin.

“En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la DIPOL permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin. Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó: “Vagin fue relacionado en informes de inteligencia con actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos durante el paro de 2021 y contactos con el ELN”.

“Además, enfrenta un juicio por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos, por un fraude a plataformas de apuestas que movió alrededor de $1.600 millones”, reveló De La Espriella.

Sumado a ello, expresó: “¡La soberanía de Colombia se respeta! Nuestra patria no puede ser escenario de injerencias extranjeras ni de actividades que amenacen su seguridad”.

*En desarrollo…