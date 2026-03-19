En las últimas horas, las autoridades confirmaron la captura de un hombre señalado de causar la muerte de un perro, llamado Tony, tras arrojarlo desde el piso 25 de un conjunto residencial ubicado en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Multas y cárcel: el paso a paso legal para denunciar agresores de animales en el país

El caso, que fue reportado y difundido inicialmente por habitantes del sector a través de plataformas digitales, motivó la intervención inmediata de la Policía Metropolitana de Bogotá y de los equipos de emergencia veterinaria.

A raíz de estos hechos, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) emitió un pronunciamiento oficial en el que rechazó de manera categórica lo ocurrido e informó sobre los avances en la judicialización del presunto responsable. “De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, un ciudadano, presuntamente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, habría arrojado al animal desde un balcón de una edificación, ocasionándole la muerte”, detalló la entidad en su comunicado.

Pedimos justicia por Tonny, un perrito adoptado que fue arrojado hoy desde el piso 25 por este hombre, identificado como Johan Esteban Velasco. Tonny vivía feliz con un familiar, pero arrendó la habitación y este sujeto se ensañó con él.

Hagamos famoso a este criminal.



"Durante… pic.twitter.com/HDdTPeDmBz — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) March 18, 2026

Operativo y proceso de judicialización

Desde el momento en que se recibió el reporte ciudadano, el IDPYBA hizo presencia en el lugar de los hechos para brindar acompañamiento técnico e institucional.

Esta labor se desarrolló de manera articulada con los uniformados de la Policía Nacional, agentes de la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), quienes se encargaron de las diligencias urgentes en la escena.

El ente acusador confirmó que sobre este suceso ya existe una noticia criminal formal. La Fiscalía, como autoridad competente, asumió la dirección de la investigación con el objetivo de lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y presentar al capturado ante un juez de control de garantías.

Ante las circunstancias del caso, el IDPYBA confirmó que acompañará jurídicamente este proceso dentro del marco de sus competencias y adelantará las actuaciones necesarias para solicitar su reconocimiento en el proceso penal como representante de las víctimas.

Sobre este paso legal, Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, precisó el alcance de la intervención distrital: “Nuestro propósito es contribuir institucionalmente al acceso a la justicia, al impulso de las actuaciones correspondientes y a la defensa efectiva de los animales frente a hechos de violencia y maltrato”.

Acompañamiento integral y canales de denuncia

En su declaración pública, el Instituto reiteró que, bajo la legislación colombiana vigente, los animales son reconocidos como seres sintientes. Por lo tanto, cualquier conducta que vulnere su vida o integridad resulta contraria al ordenamiento jurídico y exige una respuesta institucional firme y técnica.

Como parte de la atención a los afectados, la entidad distrital puso a disposición de la familia del canino un equipo de apoyo psicosocial para asistir en el proceso de duelo.

Finalmente, el IDPYBA hizo un llamado perentorio a la ciudadanía para que continúe reportando cualquier situación que ponga en riesgo a la fauna mediante las líneas de atención oficiales. “La denuncia oportuna y la articulación entre autoridades y comunidad son fundamentales para prevenir, investigar y sancionar estas conductas”, concluyó la institución.