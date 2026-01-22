4patas

Indignante: encuentran a perrita con graves heridas; pese a su estado nunca abandonó a sus cachorros

Vecinos que alertaron sobre el caso señalaron que la perra habría permanecido así por al menos tres días.

Danna Valeria Figueroa Rueda

23 de enero de 2026, 2:23 a. m.
La intervención incluyó medidas para evitar que la herida siguiera abierta. Foto: Redes sociales:ayuntamientobochil/Montaje:SEMANA

Un caso de maltrato animal que circuló en redes sociales causó indignación en Bochil, Chiapas, luego de que vecinos hallaran a una perrita gravemente herida en la parte baja del barrio El Mirador.

De acuerdo con los reportes difundidos, el Ayuntamiento Municipal intervino y la mascota fue sometida a una cirugía de emergencia; actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación, aunque perdió un ojo.

Los hechos se hicieron públicos el 19 de enero, cuando en redes sociales comenzaron a circular fotografías y denuncias sobre una perrita de talla mediana y pelaje café con heridas profundas en el lado derecho del rostro, cerca del ojo. En esas publicaciones se indicó que las lesiones habrían sido causadas presuntamente con un machete.

Vecinos que alertaron sobre el caso señalaron en redes sociales que la perra habría permanecido en estas condiciones por al menos tres días antes de recibir ayuda. En varias publicaciones también se afirmó que la mascota cuidaba y amamantaba a cachorros.

El H. Ayuntamiento de Bochil informó que, tras la denuncia comunitaria, personal municipal y un habitante del municipio lograron ubicar a la perra y trasladarla para recibir atención veterinaria.

El médico veterinario Belisario Zenteno Aburto realizó una cirugía de emergencia para atender los severos daños en el rostro. En el comunicado oficial se indicó que la mascota se encuentra estable y en proceso de recuperación.

La intervención incluyó medidas para evitar que la herida siguiera abierta; pese a ello, las autoridades confirmaron que la perrita perdió uno de sus ojos. No se han dado a conocer detalles adicionales sobre el estado general de salud que vayan más allá de la estabilización y el seguimiento médico.

En su boletín, el Ayuntamiento condenó el episodio y anunció que dará seguimiento ante las instancias correspondientes para intentar dar con el o los responsables.

“Este Ayuntamiento reitera su firme postura en contra del maltrato animal y dará seguimiento ante la dependencia correspondiente para dar con el o los responsables y que se aplique la ley conforme a derecho”, señaló la autoridad municipal en su mensaje público.

Las reacciones en redes sociales reflejaron indignación por la gravedad del ataque, mientras que el Ayuntamiento municipal informó que dará seguimiento ante las instancias correspondientes para localizar a los responsables.

Este caso se enmarca en la creciente atención que reciben los episodios de maltrato animal en México, donde denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales han servido para visibilizar ataques a mascotas. Aunque la perrita de Bochil recibió atención inmediata y se encuentra estable, el proceso para identificar y sancionar a los responsables aún está en curso.

