4patas

Ella es Chela, la perrita que fue adoptada por más de 260 policías de una estación después de perder a su cuidador

Durante años vivió en el centro de la ciudad de Pereira, donde acompañaba a un adulto mayor en condición de calle que era su cuidador.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 10:29 a. m.
La ciudadanía también se ha sumado a esta iniciativa solidaria, brindando alimento y apoyo, reflejando sensibilidad y compromiso con la protección animal.
Foto: Instagram @pereirapolicia

Chela, una perrita de edad avanzada, ha conmovido a los habitantes de Pereira, en el departamento de Risaralda. Durante años vivió en el centro de la ciudad, cerca del Centro Cultural Lucy Tejada, donde acompañaba a un adulto mayor en condición de calle que era su cuidador. Tras el fallecimiento del hombre, testigos relataron que la perrita permaneció a su lado durante horas, reflejando el profundo vínculo que los unía.

Chela fue sometida a una valoración médico-veterinaria completa.
Foto: Instagram @pereirapolicia

Durante más de una década, el hombre y Chela convivieron en las calles del centro, sobre todo en los alrededores de la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, según medios locales. La imagen de la perrita permaneciendo junto a su cuidador tras su fallecimiento generó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosas personas manifestaron preocupación por su futuro.

La historia de Largo, un perrito abandonado que lleva 9 años en un refugio esperando un hogar definitivo

Frente a esta situación, la Policía Nacional de Colombia puso en marcha medidas para asegurar su bienestar. En un video institucional, el teniente coronel Fabián Rivera destacó que, además de sus labores de “prevención, control y seguridad ciudadana”, la institución mantiene un compromiso con la protección de los seres sintientes.

“El caso fue el de un señor habitante sin techo que falleció. Tenía una perrita que era su compañía y lo fue desde hace 10 años, Chela. Al darme cuenta de la noticia, acudimos al rescate. En este momento, nosotros la adoptamos en la Estación de Policía Pereira. Somos 260 policías que la vamos a querer y a cuidar”, manifestó el uniformado.

Chela fue sometida a una valoración médico-veterinaria completa que incluyó desparasitación, baño y atención integral, tras lo cual se confirmó que se encuentra en excelente estado de salud. Actualmente, los uniformados de la estación se encargan de brindarle cuidado permanente y protección durante el resto de su vida.

“Honramos la memoria de su anterior cuidador y reafirmamos nuestro compromiso con la protección animal. Porque servir también es cuidar la vida en todas sus formas”, se lee en la descripción del video que fue compartido en Instagram.

